Paga 80 euros en uno de los mejores asadores de Castilla y León y alucina: "El lechazo es espectacular"

Alucinado. Así es como se ha quedado el influencer gastronómico Alfonso Ortega, conocido como Cocituber, tras visitar un restaurante de Puebla de Sanabria.

En esta ocasión se ha dirigido al cuarto mejor asador de Castilla y León, donde ha pagado 80,65 euros por degustar algunos de los platos más típicos de la Comunidad.

Una deliciosa comida en Asador Montelueño en la que no ha faltado ningún detalle y con unas grandes cantidades que han hecho, incluso, que el influencer gastronómico no pudiera probar alguno de sus platos. Una delicatessen que ha provocado que se envuelva en halagos con el establecimiento en un vídeo publicado en su perfil de Instagram.

Se ubica en la N-525, a la altura del kilómetro 86. Un restaurante de carretera especializado en carnes a la brasa y embutidos de la tierra aunque cuenta con una gran carta que incluye comida tradicional de todo tipo y una deliciosa variedad de postres caseros.

Una de las grandes curiosidades de este establecimiento es que cuenta con una fábrica propia de embutidos. El influencer pudo degustar la cecina, que es "espectacular, y el jamón, que estaba cortado "muy fino para que esté bueno".

Además, uno de los productos que más le llamó la atención fue la bandeja de pan que le sirvieron. "Esto es pan de verdad, el pan del super por 30 céntimos no lo compréis", añadía.

Una rica comida en la que también pudo saborear los deliciosos judiones con chorizo, conocidos como habones de Sanabria, una de las especialidades de la zona que a todo el mundo le encanta en esta época del año donde el frío comienza a ser protagonista.

Un plato típico que se hace con alubias muy gordas y mantecosas y con una deliciosa salsa para mojar el pan. Suele llevar chorizo, jamón, habones, cebolla, oreja, panceta, tocino, ajo, pimentón, laurel, aceite y sal. Aunque todo depende de las manos que cocinen.

Cocituber aún tenía hueco para otro de los manjares de la Comunidad: el lechazo. Este iba acompañado de una ensalada que no llegó "a tocar" porque estaba a punto de estar completamente lleno.

Iba también acompañado de patatas fritas y asadas. "Es un buen lechazo, de los mejores. El asado es espectacular, te va a encantar", le aseguraba a su compañero de comida mientras este le grababa.

Finalmente, y para dar un toque dulce, pidió una tarta de queso. "Está buenísimo", añadía. Un lugar delicioso en el que pagó 80,65 euros por disfrutar de sus manjares: "Es muy buen sitio, el cuarto mejor asador de Castilla y León".