La Diputación de Zamora ofrece formación en emergencias a alcaldes y vecinos: incendios, accidentes o inundaciones

Visita de Javier Faúndez a la formación de bomberos en materia de rescate de accidentes

El Consorcio Provincial de Incendios de la Diputación de Zamora organiza, durante noviembre y principios de diciembre, una serie de jornadas formativas en materia de emergencias en las zonas rurales.

Estas se celebrarán en los distintos parques comarcales de la provincia y estarán abiertas a alcaldes, empleados municipales y cualquier persona interesada en formarse.

Allí se ofrecerán conocimientos básicos sobre prevención, autoprotección y actuación ante emergencias y también se pretende reforzar la colaboración entre la ciudadanía y los servicios de bomberos y protección civil.

El presidente de la Diputación y responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, Javier Faúndez, ha señalado que estas jornadas son "una herramienta esencial para reforzar la colaboración entre los servicios de emergencia y los municipios, y para que los vecinos sepan cómo actuar en los primeros minutos de cualquier incidente".

Los contenidos abordarán cuestiones prácticas como la prevención y actuación ante incendios urbanos, rurales y forestales, el manejo de extintores, la utilización de kits de primera intervención y la actuación en casos de inundaciones, rescates o accidentes domésticos y de tráfico.

También incluirán formación en primeros auxilios, evacuación, autoprotección y simulacros de coordinación con el 112.

Las actividades permitirán conocer de cerca el trabajo del Consorcio Provincial de Bomberos, sus medios materiales y técnicos, y las intervenciones que realiza en beneficio de los municipios. Entre ellas, la Diputación destaca como ejemplo los achiques, rescates acuáticos e intervenciones en incendios forestales, industriales o domésticos.

Durante las sesiones, los asistentes recibirán material informativo del Consorcio, con detalles sobre las numerosas actuaciones que los parques de bomberos realizan a lo largo del año.

Entre ellas, la retirada de elementos inestables en altura, saneamiento de fachadas, rescate de animales en peligro, retirada de enjambres, búsqueda de personas desaparecidas, apertura de puertas en emergencias y protocolos de evacuación.

El material también recoge la participación de los bomberos en servicios de prevención durante pruebas deportivas, fuegos artificiales, hogueras de San Juan o romerías, así como su implicación en charlas divulgativas y visitas escolares o de asociaciones.

Fechas de las jornadas

Las jornadas se desarrollarán en diferentes puntos de la provincia. En el parque de Rionegro del Puente, las citas serán el 12 de noviembre en El Puente, el 17 en Camarzana de Tera, el 26 en Ferreras de Abajo y el 3 de diciembre en Villardeciervos.

En el parque de Benavente, se celebrarán el 10 de noviembre en la ciudad y el 19 en Villalpando. En el parque de Toro, las jornadas tendrán lugar el 10 en Venialbo y el 19 en Fuentesaúco. En el parque de Zamora, el calendario incluye Morales del Vino el 10 y Monfarracinos el 19. En Bermillo de Sayago se impartirá el 17 de noviembre, y en el parque de San Vitero, el 10 en Alcañices.

La Diputación de Zamora asegura que su intención es "reforzar la seguridad en el medio rural". Con las jornadas, la institución provincial busca "mejorar la capacidad de respuesta" ante emergencias y fomentar la implicación de los ayuntamientos y la ciudadanía en la protección de las personas, los bienes y el entorno natural.