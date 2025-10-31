Desarticulado un grupo criminal en Zamora y León que estafó medio millón de euros con falsos seguros de coche

La Policía Nacional ha detenido a tres personas en la provincia de Zamora y una en León por simular ser mediadores de seguros de vehículos a través de un perfil falso en una red social. Los detenidos están acusados de haber estafado a unas 500 personas y de causar un perjuicio económico de unos 500.000 euros.

La investigación comenzó tras la denuncia de una compañía aseguradora que detectó cientos de solicitudes de pólizas fraudulentas.

Los agentes comprobaron que el grupo criminal ofrecía seguros falsos a través de un perfil en una red social, donde aparentaban ser una empresa legítima dedicada a la contratación de seguros. En la cuenta incluso figuraban un número de teléfono y un horario de atención para dar mayor veracidad al engaño.

Las víctimas eran principalmente personas dedicadas a la compra y venta de vehículos o usuarios que cambiaban de coche con frecuencia.

Muchos necesitaban seguros temporales por pocos días o semanas y, en la mayoría de los casos, no llegaban a percatarse del fraude porque no habían tenido ningún accidente ni precisado usar la póliza. Otros descubrieron la estafa al ser identificados por agentes de tráfico y sancionados por circular sin seguro.

El grupo contaba con una estructura piramidal. En la cúspide se encontraba el cabecilla, que controlaba toda la actividad delictiva. En un segundo nivel operaban las llamadas 'mulas', que prestaban su identidad para abrir cuentas bancarias y recibir los pagos de las víctimas a través de aplicaciones de transferencia instantánea.

El líder realizaba el alta de las pólizas de manera online utilizando las plataformas de las aseguradoras. Introducía la matrícula real de los vehículos solicitados, pero el resto de los datos eran falsos o usurpados. Así evitaban ser vinculados con las estafas y dificultaban la labor de los investigadores.

Las compañías, al detectar que las cuentas bancarias proporcionadas eran falsas, devolvían los recibos y cancelaban las pólizas. De esta forma, las víctimas creían tener contratado un seguro en vigor, aunque en realidad no contaban con ninguna cobertura.

Finalmente, los agentes de la Policía Nacional identificaron y detuvieron a los cuatro implicados, entre ellos el cabecilla del grupo.

Los arrestados han pasado a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, intrusismo profesional, usurpación del estado civil y falsedad documental.