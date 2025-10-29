Guarido da carpetazo a la polémica del Puente de Piedra a golpe de decreto: no se elevará el pretil

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha decidido zanjar la polémica de los seis centímetros faltantes en el pretil del Puente de Piedra con un decreto de alcaldía. Con este documento, Guarido hace valer su poder de decisión como regidor de la ciudad y no modificar la rehabilitación del monumento zamorano, pese a los informes en contra redactados por el equipo técnico del Ayuntamiento de Zamora.

Guarido ha confirmado que el decreto se emitirá "mañana o pasado" con el objetivo de "acabar con esta situación" en una obra que, ha asegurado, "todo el mundo reconoce que ha quedado bien y que es aceptada socialmente, pero que tiene ciertos problemas técnicos de detalle".

El texto, según ha explicado, tendrá en cuenta que la Comisión de Patrimonio "no rechazó la posibilidad de recrecimiento del pretil con un taco de piedra de seis centímetros", aunque finalmente determinó que "humanísticamente no procede".

Guarido ha subrayado que "no veía otra posibilidad" de corrección que esa, porque "la alternativa sería tirar el pretil y volverlo a hacer nuevo", algo que ha calificado de nuevo como "poco razonable".