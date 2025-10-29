Aparece un cadáver flotando en el río Duero a su paso por Zamora

Los Bomberos del Ayuntamiento de Zamora han rescatado el cuerpo sin vida de un hombre, de unos 40 años, que ha aparecido a la entrada del Camino de la Aldea, en la zona de las Aceñas de los Pisones.

La voz de alarma la dio un paseante, sobre las 14 horas, cuando vio lo que parecía un cadáver en una zona de agua estancada, en el río Duero. En un primer momento, el aviso fue recibido por la Policía Nacional, quien se desplazó hasta el lugar.

Posteriormente, han acudido a la zona Policía Municipal y los Bomberos del Ayuntamiento de Zamora. Según ha confirmado a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, el concejal de Protección Ciudadana, David Gago, los efectivos se desplazaron con una zodiac y varios buzos para sacar el cuerpo sin vida del río.

Las investigaciones continúan abiertas, pero todo apunta a que el hombre decidió quitarse la vida, por las primeras pesquisas practicadas.