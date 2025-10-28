Denuncian la supresión de otra frecuencia de AVE en Sanabria y Renfe lo niega: "Tiene una explicación"

La Plataforma Viajeros Jodidos Sanabria AV y la Asociación de Usuarios AVE Sanabria han hecho público un comunicado en el que aseguran que Renfe va a suprimir otra frecuencia más del AVE entre la comarca y Madrid.

Según su escrito, a partir del 15 de diciembre, el tren que parte de la estación Sanabria AV a las 18.04 horas con destino a Madrid dejará de realizar parada en territorio sanabrés. Una medida que dejaría solo dos trenes directos a la capital de España: a las 12.27 y a las 14.01 horas. El resto de los servicios hacia Madrid se realizarían mediante enlace, con viajes que superan las tres horas en un Alvia. Además, se mantendrían las salidas desde Madrid a las 8.25, 13.20 y 18.06 horas.

Y es que si uno comprueba la web oficial de Renfe, efectivamente, la frecuencia de las 18.04 horas desaparece cuando se intenta comprar un billete a partir del 15 de diciembre. EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León se ha puesto en contacto con Renfe para aclarar el asunto y aseguran que la operadora "no tiene previsto ninguna reestructuración más" en las frecuencias de la línea Galicia-Madrid, incluyendo en la estación Sanabria AV.

Compra de billetes en la web de Renfe entre Sanabria AV y Madrid

Según Renfe, que en este momento no se permita comprar billetes para dicha frecuencia a partir del 15 de diciembre, "tiene una explicación" y responde a que la plataforma online va permitiendo la compra de billetes de forma progresiva. Por ello, la compañía insiste en que "en unos días" dicha frecuencia estará disponible para su venta. Aun así, Renfe insiste en que no se prevé eliminar "ni esta ni ninguna otra hora" en la línea que pasa por la provincia de Zamora.

"Un atropello"

Por su parte, la Plataforma Viajeros Jodidos Sanabria AV y la Asociación de Usuarios AVE Sanabria están convencidas de dicha eliminación, por lo que han remitido hoy mismo un escrito al secretario general para el Reto Demográfico del Gobierno, Francesc Boya, reclamando la devolución de las frecuencias eliminadas en junio de 2025 y que evite la supuesta eliminación a partir de diciembre.

Según la misiva, las supresiones afectan a las estaciones Sanabria AV, y A Gudiña Porta de Galicia, "a pesar de las múltiples manifestaciones de rechazo expresadas por los ciudadanos de nuestros territorios despoblados, aislados y ahora además, quemados".

El documento califica la reducción de servicios como "un atropello" que genera "más aislamiento y más despoblación" y denuncia "una discriminación en toda regla". El escrito advierte, además, que esto responde a "un proceso que se vislumbra de cierre de nuestras estaciones" dejando solo dos frecuencias diarias a Madrid, "incluidos los domingos".

Los representantes vecinales solicitan al secretario general que inste al Gobierno a la devolución de las frecuencias suprimidas el 9 de junio pasado y se oponga a la supuesta nueva supresión del tren programada para el día 15 de diciembre.

Además, reclaman una reunión con él durante su visita a Puebla de Sanabria el próximo 7 de noviembre para tratar este asunto "que no admite demoras dados los intereses sociales que compromete y que usted no puede desconocer".

La plataforma y la asociación recuerdan finalmente que los recortes se producen en una infraestructura pública financiada con "fondos estatales y comunitarios de carácter finalista para vertebrar y cohesionar el territorio", pero que, en la práctica, agravan la despoblación y el aislamiento de estas comarcas.