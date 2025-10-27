Caja Rural recorrerá las televisiones y radios nacionales para promocionar Zamora y León tras los incendios

Caja Rural de Zamora ha lanzado una nueva campaña institucional de comunicación bajo el lema 'León y Zamora quieren conocerte… y que tú los conozcas', para reconocer el esfuerzo, la resiliencia y el valor de ambas provincias tras los graves incendios forestales del pasado verano.

La entidad explica que esta iniciativa busca "visibilizar la riqueza humana y natural del territorio" e "impulsar su recuperación social, económica y medioambiental", reafirmando el compromiso histórico de la cooperativa de crédito con su entorno. La campaña se difundirá a nivel nacional y regional a través de televisión, radio y medios digitales.

Con esta campaña, Caja Rural de Zamora ha querido "dar un paso adelante" para poner en valor las comarcas afectadas y recordar que estos territorios cuentan con un potencial vivo y resiliente. La entidad impulsa una acción comunicativa que trasciende lo corporativo y se convierte en un mensaje de "esperanza y unión".

El proyecto busca transmitir una imagen positiva y constructiva de los territorios afectados. El mensaje central, según apunta la entidad en un comunicado, es que "la vida vuelve, el campo renace y las personas siguen adelante".

A través de las piezas audiovisuales y digitales, la campaña invita a redescubrir León y Zamora, mostrando su belleza natural, su cultura y la fortaleza de sus habitantes.

Las imágenes y los testimonios que componen las creatividades publicitarias recorrerán los paisajes rurales y urbanos que comienzan a regenerarse tras el fuego.

La entidad pone en ellos el acento en la solidaridad vecinal, el esfuerzo colectivo y el arraigo que caracterizan a las comunidades locales. La cooperativa destaca que estos valores son la esencia de las provincias que representa y el reflejo de su propia identidad institucional.

La nueva campaña también busca fomentar el turismo y la actividad económica local, impulsando la conexión entre los visitantes y el entorno natural, cultural y patrimonial del noroeste de Castilla y León. "Zamora y León tienen mucho que ofrecer", subraya Caja Rural, aludiendo a su gastronomía que enriquece, paisajes que enamoran y pueblos llenos de historia.

Con esta acción, la entidad reafirma su papel como motor de apoyo al territorio, combinando la dimensión financiera con la social y emocional. El objetivo, explican, es "reforzar el orgullo de pertenencia y contribuir a la recuperación integral" de las zonas que sufrieron los incendios.

La campaña pretende ser así una llamada a la empatía y al compromiso. Caja Rural de Zamora recuerda que el futuro de estas provincias depende también de quienes las visitan, las apoyan y las mantienen vivas.

A través de su nueva campaña institucional, la entidad lanza una invitación clara: mirar más allá de las cicatrices del fuego y descubrir el valor que permanece. Porque, como resume su eslogan, "León y Zamora no solo quieren ser conocidas, sino también reconocidas".