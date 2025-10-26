Los caminos de Santiago de Zamora no dejan de perder peregrinos: "Necesitamos que la tendencia se revierta"

Hay muchas rutas para llegar hasta Santiago de Compostela y no todas son tan conocidas o tan transitadas. En Castilla y León hay 15 rutas jacobeas. Por la provincia de Zamora cruzan 5: la Vía de la Plata, el Camino Sanabrés, el Camino de Poniente, el Camino de Madrid y Camino de Levante.

Sin embargo, en 2024 los peregrinos que eligieron estas rutas para llegar hasta la Catedral de Santiago fueron poco más del 1,81%. Un porcentaje que se traduce en 9.000 peregrinos. Es un dato muy alejado del 5% de suponían estas rutas a principios de siglo. La Asociación Zamorana de Caminos de Santiago calcula que el año pasado solo habrían recibido 4.500 peregrinos en la provincia.

Este fin de semana han celebrado en el Teatro Ramos Carrión de Zamora el encuentro "Encrucijada de Caminos" para analizar la situación y buscar soluciones. El presidente de la Asociación Zamorana de Caminos de Santiago, José Almeida, ha asegurado que "el número de peregrinos desciende cada año". Ese es el motivo de estas jornadas que buscan "poner al descubierto las medidas que debemos hacer".

La asociación confía en que el próximo año santo y la próxima declaración de la Vía de la Plata como Bien de Interés Cultural puedan ayudar a que "la tendencia negativa comience a revertir". Durante las jornadas ha estado presente el director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Ángel González, que prevé que esa declaración BIC pueda ser una realidad en 2026. Además, avanzó un plan de señalización de toda la Vía de la Plata para facilitar el tránsito de los peregrinos.

Como aval para el impulso de los caminos zamoranos, Miguel Pérez Cabezas, presidente de la Asociación Camino Francés, ha resaltado que existen diversos trabajos de investigación sobre la importancia que este camino tuvo, y por tanto, "que debe volver a tener". La iconografía del Apóstol Santiago tiene gran presencia y relevancia en el patrimonio artístico y cultural de la provincia de Zamora.

Los representantes de distintas federaciones y organizaciones relacionadas con el Camino de Santiago precisaron que el impulso de las rutas debe ir acompañado de una protección del concepto tradicional de peregrinación. Consideran que algunos tramos están perdiendo "el alma del camino" y pueden comprometer su futuro. En este sentido, destacaron la labor de los hospitaleros y de todos los que atienden al peregrino durante cada una de las etapas.

El encuentro ha contado con la participación de cerca de un centenar de personas de distintas regiones españolas que han aportado su experiencia y su visión para que los Caminos de Santiago que pasan por Zamora puedan diseñar una estrategia que les permita aumentar en visitantes para convertirse en un motor de desarrollo rural.