Faúndez considera que el nuevo hotel familiar de Torregamones es "el mejor ejemplo de que en los pueblos hay oportunidades"

El presidente de la Diputación de Zamora en Quinta Mallada. Diputación de Zamora

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Fáundez, ha visitado un nuevo proyecto turístico en la localidad de Torregamones. Se trata de un hotel con restaurante ubicado en el corazón de los Arribes del Duero.

Quinta Mallada es un proyecto familiar que enriquece la oferta turística y hostelera de la zona. Tras toda una vida dedicados a su explotación ganadera, Ramón e Isabel decidieron apoyar el sueño de su hijo formado en hostelería.

El resultado es un complejo de turismo rural con hotel y restaurante centrado en la gastronomía sayaguesa. Quinta Mallada lleva tres meses en funcionamiento.

Para Faúndez proyectos como este son "el mejor ejemplo de que en nuestros pueblos hay oportunidades". El presidente de la Diputación de Zamora remarca como "el arraigo y el emprendimiento pueden ir de la mano". Esta familia es natural de Villadepera y Gáname.

Los responsables de este nuevo proyecto turístico destacan "su amor por la tierra" como base para lanzarse a emprender en el medio rural. Faúndez subrayó que desde la institución provincial "seguiremos apoyando" proyectos como este conectados al territorio.

Quinta Mallada es un referente turístico de los Arribes del Duero que llevaba dos años cerrado.