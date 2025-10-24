Zamora tiende un puente histórico con Palestina hermanándose con Beit Jala: "No habrá paz sin justicia"

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido; el de Beit Jala, Issa Farah Issa Janineh, la ministra Sira Abed Rego; el concejal Diego Bernardo y el resto de comitiva palestina

Zamora y la ciudad palestina Beit Jala han sellado este viernes un hermanamiento histórico, con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Abed Rego, como testigo del acto.

El acuerdo, aprobado previamente en el pleno municipal de Zamora, busca reforzar los lazos culturales, educativos y políticos entre ambas ciudades y dar visibilidad al "genocidio" en Palestina, tal y como ha señalado el alcalde de Zamora, Francisco Guarido.

En este sentido, Guarido ha destacado que se trata de "un hermanamiento que va más allá del intercambio cultural, económico de personas, este hermanamiento tiene un plus añadido de carácter político, ya que nos hermanamos para poner de manifiesto y dar visibilidad al conflicto" que se vive en Gaza.

Firma del hermanamiento entre Zamora y la ciudad palestina Beit Jala

El alcalde de Zamora ha agradecido "a cada persona que cree que la solidaridad no es solo una palabra, sino un acto humano noble que cambia la vida de los pueblos. La gloria a cada ciudad que vive y nos manda un camino adelante".

Issa Farah Issa Janineh, alcalde de Beit Jala, ha agradecido el gesto y ha querido relatar la difícil situación de su pueblo en el cual viven "tiempos difíciles, donde la maquinaria de guerra lo ha destruido todo, pero la voluntad del pueblo palestino no será derrotada y la voz de la cultura y la libertad jamás será silenciada".

El alcalde palestino también ha subrayado que "lo que une a los pueblos del mundo es más fuerte que cualquier otro, y que la humanidad, la hermandad humana y cultura es el verdadero camino hacia un futuro mejor, basado en la paz y la libertad y la igualdad".

El acto ha continuado con la firma del protocolo de hermanamiento y el intercambio de recuerdos entre las autoridades. Guarido ha afirmado que el acuerdo marcará "el inicio de una cooperación real en los campos de la cultura, la educación, el arte, la juventud y el medio ambiente" y que "las relaciones entre nuestras dos ciudades serán un ejemplo vivo de cómo se construyen puertas de amistades entre los pueblos".

Firma del hermanamiento entre Zamora y la ciudad palestina Beit Jala

La ministra Sira Rego ha intervenido al cierre del acto y ha resaltado que la palabra que resume el hermanamiento es fraternidad, la cual, ha señalado que "no es una emoción ni una cortesía diplomática. Al contrario, quizá podamos decir que es la forma más exigente de la política".

Rego ha recalcado que cuando Zamora se hermana con Beit Jala, "está diciendo que no habrá paz sin justicia, que no habrá justicia sin verdad, ni verdad sin la voz del pueblo palestino".

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego

La ministra Rego concluyó con un mensaje de compromiso y responsabilidad: "Hoy no se ha firmado un papel, simplemente. Hoy se asume una gran responsabilidad. Ojalá se traduzca en vínculos, en cooperación, en acompañamiento. Que la fraternidad deje de ser una palabra de museo y vuelva a ser una herramienta de lucha, una forma de ternura colectiva, una promesa de justicia".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Español de Castilla y León (@elespanolnoticiascyl)

Programa de actividades

El programa de actividades que acompaña al hermanamiento arranca con la proyección del corto 'Era sueño', de la directora gazatí Hannen Kulab, seguida de una conferencia coloquio. Mañana se celebrará un mercadillo con productos típicos palestinos en la Plaza Mayor, donde también se podrá visitar la muestra fotográfica 'Para contar mi historia'.

A las 14:00 horas habrá una degustación de platos palestinos a precio solidario, y por la tarde se leerán poemas de autores palestinos. El programa incluye un desfile de vestidos tradicionales, la lectura de un manifiesto a cargo de la Plataforma zamorana contra el genocidio en Gaza, y la actuación de Luis Farnox y Alma Sanz. La jornada concluirá con el baile tradicional palestino Dabke, a cargo del grupo Tarwida Dabke.