Entrar en el quiosco y llevarte 30.000 euros: el sorteo de la Lotería del Jueves toca de lleno a Zamora

El conocido quiosco Dumbo del barrio de Pantoja, en Zamora, ha vendido el primer premio del sorteo de la Lotería del Jueves.

El número 83.552 ha repartido 300.000 euros al número, es decir, 30.000 euros por cada billete premiado al tener diez ganadores en total.

Uno de ellos ha sido vendido en la avenida Federico Cantero Villamil, número 17, de la capital zamorana. Un negocio con 38 años de antigüedad, frente a la estación de autobuses zamorana.

La Perla del Duero se suma a otras localidades como Madrid, Almería, Cádiz, Cantabria, Córdoba, A Coruña, Girona, Granada, Las Palmas, Murcia o Valencia donde también se han registrado boletos premiados con este primer premio.

El sorteo también ha repartido un segundo premio, dotado con 60.000 euros por boleto, al número 88.944. Entre las localidades afortunadas se encuentran Badajoz, San Enrique de Guadiaro, Purchil, Cruce de Sardina, Santa Lucía de Tirajana, Vilalba, Madrid, Vélez-Málaga, Herrera de Pisuerga, Cañada Rosal y Tarragona.