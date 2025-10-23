Caja Rural de Zamora impulsa la estimulación cognitiva y el cuidado en demencias con las Jornadas InfoSalud

ARCHIVO - Ponencia de las jornadas de InfoSalud de la Fundación Caja Rural.

La Fundación Caja Rural de Zamora inaugura una nueva temporada de sus Jornadas InfoSalud, centradas este otoño en la estimulación cognitiva y los servicios especializados en demencias. La iniciativa cuenta con la colaboración de AFA Zamora y mantiene la divulgación científica en el corazón de la vida social zamorana.

El lunes 27 de octubre, Laura Manteca Freire, responsable del Área Terapéutica de AFA Zamora, ofrecerá la charla 'Cuando ejercitar la mente es ganar calidad de vida'.

En ella explicará cómo mantener la mente activa contribuye al bienestar y a la calidad de vida, tanto en personas con deterioro cognitivo como en el envejecimiento saludable. La experta subraya que la estimulación cognitiva "resulta esencial para frenar el avance del deterioro y preservar la autonomía".

El jueves 30 de octubre, Elena Ramos de la Iglesia, directora general de AFA Zamora, y Laura Ramos Alonso, directora del Centro Residencial "Palacio de Valparaíso" de Toro, impartirán 'Servicios especializados en demencias: adaptando el cuidado a la persona'.

Su intervención abordará cómo la atención en centros especializados, la formación del equipo y la personalización del acompañamiento permiten atender no solo la enfermedad, sino "cuidar a la persona en toda su dimensión".

Ambas conferencias se celebrarán en el Museo Etnográfico de Castilla y León, a las 20:00 horas. La Fundación Caja Rural de Zamora asegura que esta es una de sus aportaciones con el tejido social, promoviendo el bienestar colectivo y la participación activa de la sociedad.

La Fundación recuerda que, en colaboración con entidades como AFA Zamora, impulsa proyectos que fomentan la mejora continua y la calidad de vida de la provincia.