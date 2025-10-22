Aquona donará un euro al Banco de Alimentos por cada zamorano que se pase a la factura digital

El director de Aquona en Zamora, Jesús García del Valle, y el presidente del Banco de Alimentos de Zamora, Andrés Rincón

Aquona y el Banco de Alimentos de Zamora han sellado este miércoles un acuerdo solidario con el que la empresa de gestión de aguas donará un euro por cada cliente que se dé de alta en la factura digital del agua en Zamora. La campaña, que busca unir sostenibilidad y solidaridad, estará vigente hasta el 31 de enero de 2026.

Además de su vertiente solidaria, la campaña impulsa la digitalización como herramienta a favor del medio ambiente. Los clientes que se den de alta en la factura digital podrán consultar sus recibos del agua de manera rápida y segura, evitando el uso de papel y reduciendo las emisiones de CO₂. El trámite puede realizarse en la web oficial de la compañía.

El director de Aquona en Zamora, Jesús García del Valle, ha destacado que esta iniciativa refleja "el firme compromiso con la solidaridad y la responsabilidad social para con los zamoranos". Según explicó, el objetivo es ayudar a las familias "más vulnerables" de la ciudad a través de la "labor fundamental" que desarrolla el Banco de Alimentos.

El presidente de la entidad, Andrés Rincón Fernández-Arévalo, agradeció el apoyo recibido por parte de la empresa y subrayó la implicación de los voluntarios, que hacen posible atender a unas 3.200 personas cada año. "Gracias a colaboraciones como esta, podemos seguir ofreciendo alimentos a quienes más lo necesitan", señaló.

"Para Aquona, como parte del grupo Veolia, es un orgullo poder contribuir al bienestar de los zamoranos que peor lo están pasando", apuntó García del Valle, quien insistió en que las empresas tienen "un papel activo y fundamental en la construcción de una sociedad más justa y más inclusiva".

No es la primera vez que Aquona y el Banco de Alimentos colaboran. En los últimos cuatro años, la compañía ha firmado este convenio con la Federación de Bancos de Alimentos de Castilla y León (Febacyl), aunque en esta ocasión toda la recaudación se destinará íntegramente a la entidad zamorana. En total, cerca de 6.000 clientes han participado ya en estas campañas solidarias impulsadas por la empresa de aguas.