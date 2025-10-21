Zamora y la ciudad palestina Beit-Jala sellarán una alianza histórica con la presencia de la ministra Sira Sego

Los concejales Auxiliadora Fernández y Diego Bernardo durante la presentación de los actos de hermanamiento entre Zamora y la ciudad palestina de Beit-Jala.

Zamora formalizará este fin de semana su hermanamiento con la ciudad palestina de Beit-Jala, en Cisjordania, a través de un programa de actividades culturales, solidarias y reivindicativas que se desarrollarán los días 24 y 25 de octubre.

Los actos contarán con la presencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, cuyo padre es palestino y pasó su niñez en Anata, una localidad de Jerusalén, donde aún viven su padre y hermanos.

La firma la escenificarán el alcalde de Beit-Jala, Issa Farah Issa Janineh, y el regidor zamorano Francisco Guarido. El hermanamiento, aprobado por ambos ayuntamientos, busca "fomentar el conocimiento entre los pueblos, reforzar la tolerancia y promover el diálogo y la paz", según destacó la concejala de Servicios Sociales, Auxiliadora Fernández.

La jornada inaugural se celebrará el viernes 24, con dos actividades abiertas al público en el salón de plenos del Ayuntamiento de Zamora.

A las 11:00 horas tendrá lugar la firma oficial del hermanamiento entre Zamora y Beit-Jala, con la participación de los representantes municipales y la ministra de Juventud, Sira Rego.

Por la tarde, a las 19:30 horas, se proyectará el cortometraje 'Era sueño', seguido de una conferencia-coloquio con Jamil Kassem, miembro del Consejo Nacional Palestino. La proyección forma parte de un ciclo impulsado por la Fundación Víctor Arbuíguetas para dar visibilidad al papel de la mujer en la sociedad palestina.

El concejal de Hacienda, Diego Bernardo, ha explicado que estas actividades buscan "acercar la cultura palestina a la sociedad zamorana, para que descubra que Palestina no es solo conflicto, sino también arte, gastronomía y vida cotidiana".

El sábado será la jornada más participativa para el público en general. Desde las 12:00 horas, la Plaza Mayor acogerá la inauguración del mercadillo de artesanía palestina y de la exposición de fotografía 'Para contar mi historia', que mostrará instantáneas sobre la evolución de la sociedad palestina desde 1932 hasta la actualidad.

Durante todo el día se instalarán puestos de artesanía tradicional y productos solidarios, gestionados por asociaciones como Gaza al Mundo, Género de la Abeja o La Viñanza, que destinarán todos los beneficios a proyectos humanitarios en Palestina.

A las 14:00 horas se ofrecerá una degustación de platos típicos palestinos a precio solidario, mientras que por la tarde, a partir de las 18:30, se celebrará una lectura de poesía de autores palestinos, en la que también participarán escritores zamoranos.

El programa continuará a las 19:00 horas con un desfile de vestidos tradicionales palestinos, explicados por representantes de la Casa Palestina, que mostrarán los diferentes trajes, pañuelos y paramentos de las distintas regiones.

A las 20:00 horas se leerá un manifiesto ciudadano en apoyo al pueblo palestino, promovido por la Plataforma Zamorana contra el Genocidio de Gaza, que agrupa a partidos, sindicatos y colectivos sociales.

Las actividades culminarán a las 20:30 horas con una actuación musical de Luis Farnox y Alma Sanz, seguida de un baile típico palestino (dabke) interpretado por el grupo Tawhid Dabke, que pondrá el broche festivo a las jornadas de hermanamiento en la Perla del Duero.

"Beit-Jala es mucho más que una ciudad, es un símbolo"

Durante la presentación de estos actos, Auxiliadora Fernández quiso subrayar el carácter solidario y humano de este hermanamiento. "Beit-Jala es mucho más que una ciudad, es un símbolo. Es el pueblo palestino", ha recalcado.

La edil ha denunciado que "bajo las ruinas de Gaza yacen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario", y ha añadido que "los bombardeos indiscriminados contra civiles y el bloqueo total de bienes básicos no son una guerra, son un genocidio".

La concejal de Servicios Sociales ha recordado que los atentados del 7 de octubre "no pueden justificar los cerca de 70.000 muertos en Gaza, entre ellos 20.000 niñas y niños". Y apeló al papel de la sociedad civil, la cual, cree que "ha dicho basta de mirar a otro lado y basta de complicidad. Hagamos sentir a los representantes de Beit-Jala que están en casa, en la casa global que debería ser la humanidad".

Finalmente, el concejal Diego Bernardo destacó que el programa ha sido diseñado "como una jornada de confraternización con las asociaciones locales y palestinas, una cita para descubrir la verdadera Palestina y mostrar apoyo en estos momentos tan difíciles".

El cartel oficial del hermanamiento, con una manta zamorana que recrea la bandera palestina, es obra de la agencia de publicidad Alto el Fuego y tiene como mensaje "una metáfora perfecta de convivencia y unión entre pueblos".