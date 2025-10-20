La Junta duplica su apoyo económico para Fromago 2026: aportará 242.000 euros para su celebración en Zamora

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, durante una reunión con los responsables de la Escuela Internacional de Industrias Lácteas (Eilza)

La Junta de Castilla y León duplicará la aportación económica destinada a la próxima edición de Fromago Cheese Experience en Zamora para 2026. La ayuda alcanzará los 242.000 euros, tal y como ha confirmado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, durante una reunión con los responsables de la Escuela Internacional de Industrias Lácteas (Eilza).

Ante la consolidación de Fromago, desde su primera edición en 2022, como una cita de referencia dedicada al queso, el Gobierno autonómico busca contribuir a fortalecer el carácter internacional de un evento que sitúa a Castilla y León como territorio líder en el sector.

La colaboración de la Junta con la Fundación Eilza se enmarca en la estrategia autonómica de apoyo al sector lácteo. Este plan está orientado a fomentar la innovación, formar profesionales y difundir conocimiento técnico vinculado a las industrias lácteas. Además del respaldo a Fromago, la Administración impulsa la actividad formativa de Eilza.

La Escuela Internacional de Industrias Lácteas actúa como centro de referencia en la especialización de profesionales. Sus programas contribuyen a mejorar la competitividad y a reforzar la proyección de la industria láctea de Castilla y León, que representa uno de los motores económicos de la Comunidad.

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) y Eilza mantienen un protocolo de colaboración. Este acuerdo permite impulsar el conocimiento científico y tecnológico en el sector mediante acciones conjuntas de divulgación y asesoramiento sobre los avances aplicados a la industria de transformación.

Desde la Junta recuerdan que la industria láctea es estratégica para la Comunidad. Emplea a cerca de 6.000 personas y genera una cifra de negocio superior a los 2.000 millones de euros. El convenio se apoya en la experiencia investigadora del Itacyl a través de la Estación Tecnológica de la Leche de Viñalta, en Palencia, y en la labor formativa que Eilza desarrolla desde 2019.

Además, han remarcado en un comunicado que Castilla y León lidera la producción nacional de queso. Uno de cada tres quesos españoles se elabora en la Comunidad, con un protagonismo especial de la leche de oveja, que representa el 55 % del total nacional. La provincia de Zamora concentra una tercera parte de la leche regional, consolidando su papel como territorio de referencia en el sector.