Zamora, símbolo nacional de la nueva etapa de los viajes del Imserso para reflotar la economía tras los incendios

ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la presentación de la campaña en el Puente de Piedra de Zamora

Zamora se sitúa como referente nacional de la nueva etapa de los viajes del Imserso, destinados a impulsar el turismo en la provincia tras los graves incendios que afectaron a la región este verano. Así lo ha asegurado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la presentación de la campaña en el Puente de Piedra de Zamora.

"Queremos mandar un mensaje muy claro para fomentar el turismo rural, de naturaleza, de patrimonio histórico, gastronómico y el turismo en capitales de provincia como esta", ha afirmado Bustinduy, subrayando el impacto que tuvieron los incendios en la economía zamorana.

"La mejor manera de expresar la solidaridad y el apoyo que se manifestó a lo largo y ancho de España es venir aquí, visitarlo, conocerlo, valorarlo y apreciarlo", ha asegurado.

El ministro ha destacado que los viajes del Imserso han dejado de asociarse únicamente con balnearios o turismo de sol y playa. "En los últimos años se ha hecho un esfuerzo muy importante para diversificar la oferta: los circuitos culturales han crecido más de un 53% desde 2018 y el turismo de naturaleza y de la España interior ha aumentado un 270% el número de plazas", ha señalado.

Castilla y León ha visto crecer sus plazas un 30%, con Zamora capital y provincia entre las beneficiadas de manera significativa.

Bustinduy ha recalcado que los viajes del Imserso son un "pilar de nuestra política social", un derecho adquirido único en España y "una formidable palanca de desarrollo económico".

Este año, la campaña incluye una novedad: una tarifa plana de 50 euros para pensionistas con menos recursos, que podrán viajar a cualquier destino. "Espero que estas plazas se agoten en esta campaña", ha afirmado.

Además, el ministro ha resaltado que los viajes del Imserso reflejan un país plural y diverso. "Nos hablan de democracia, del derecho al tiempo, al ocio y a la cultura. No puede ser que ese derecho sea sólo para quienes más patrimonio tienen. La campaña busca democratizar el derecho al tiempo, al disfrute y a la cultura", ha explicado.

Bustinduy también aprovechó para denunciar discursos que buscan enfrentar generaciones o culpar a determinados grupos sociales por problemas estructurales, como la vivienda o el estado del bienestar.

"El problema de la vivienda no es de las personas mayores, sino de los fondos que acumulan miles de viviendas. Los viajes del Imserso son un ejemplo de sociedad que valora la redistribución de la riqueza y la igualdad de oportunidades", ha afirmado.

Finalmente, el ministro invitó a todos los beneficiarios y al público general a conocer Zamora. "Animamos a que vengan a descubrir esta tierra, a disfrutar de la capital y de la provincia. Esta es una maravilla que merece ser visitada", ha concluido.