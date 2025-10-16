La reina Sofía volverá a Zamora para visitar la nueva edición de Las Edades del Hombre

La reina Sofía acudirá a Zamora el próximo miércoles 22 de octubre para visitar la XXVIII edición de Las Edades del Hombre, EsperanZa, tras no poder asistir a la inauguración oficial de hoy, 16 de octubre, por problemas de agenda. La visita se espera con especial interés entre los zamoranos tras el estreno oficial de la exposición.

Y es que cabe recordar que no es la primera vez que la reina emérita visita Zamora y su provincia. Sofía estuvo en 2016 para la inauguración de 'Aqua', la edición de Las Edades del Hombre en Toro, y en 2023 recorrió el Banco de Alimentos de la capital, como presidenta de honor de la institución social.

Sobre la visita, Luis Argüello, presidente de la Fundación Las Edades del Hombre, ha explicado que "se acercará a visitar la semana próxima, ya que durante la inauguración no ha sido posible por problemas de agenda". Un viaje del que Argüello está seguro que "tendrá otro eco tras la inauguración".

El presidente de la Fundación Las Edades del Hombre ha desvelado que desde la Casa Real transmiten que a la reina "lo que realmente le gusta es venir a ver la exposición tranquilamente", destacando su interés por disfrutar de las obras con calma.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, señaló que "acogemos las visitas de la Casa Real con gozo y alegría", subrayando la importancia de este acto para la Comunidad y la proyección cultural y turística de Zamora.