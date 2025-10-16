Estas son las 85 obras que se pueden ver en Las Edades del Hombre en Zamora: detalles, artistas y curiosidades

La XXVIII edición de Las Edades del Hombre, EsperanZa, ya está abierta en Zamora con un recorrido que combina historia, arte y espiritualidad, hasta el Domingo de Resurrección de 2026.

La Catedral de San Salvador y la Iglesia de San Cipriano albergan la exposición, mientras que la Iglesia de la Magdalena se convierte en un espacio educativo para actividades escolares y talleres didácticos.

La muestra reúne 85 obras de Castilla y León, España y Portugal, desde grandes maestros hasta artistas contemporáneos, y se estructura en un preludio y tres grandes momentos: Pasión, Resurrección y Misión.

El preludio en San Cipriano introduce la esperanza como hilo conductor, con piezas como La Fe y la Esperanza de Gregorio Fernández, datada entre 1613 y 1620 en madera pintada y policromada, procedente de Nava del Rey, Valladolid, y la Cruz patriarcal, anónima, de cobre con mercurio sobredorado, repujado y esmalte Champlevé sobre madera de roble, proveniente del Museo Numantino de Soria.

También se exhibe Esperanza de Gil de Siloe, alabastro de 1489-1493 de la Real Cartuja de Santa María de Miraflores en Burgos, y La Esperanza de Alejo de Vahia, madera de nogal policromada y dorada, alrededor de 1505, del Museo Territorial Campos del Renacimiento en Becerril de Campos, Palencia.

Entre las esculturas se incluyen Santa Faz (Ecce Homo) de Vasco de la Zarza, de 1518-1522 en alabastro, procedente de la Catedral de Ávila, y Salvador de El Greco, óleo sobre lienzo de cerca de 1590, del Monasterio de la Asunción de la Madre de Dios en Valladolid.

En este preludio también destaca el Nacimiento de la Virgen del Maestro de Gamonal, óleo sobre tabla de alrededor de 1500 del Museo Diocesano y Catedralicio de Valladolid, junto con obras contemporáneas como Estampas del Campo Zamorano de Antonio Pedrero (1995-1996, óleo sobre lienzo) y las acuarelas de Satur Vizán de 2024 y 2025.

La exposición combina tradición y contemporaneidad, integrando piezas como Maternidad de Baltasar Lobo (1969, bronce, Diputación Provincial de Zamora) y Angustia de Ele Pozas (2025, madera e hierro).

El momento Pasión en la Catedral de Zamora recorre el dolor, la entrega y la redención. Entre las piezas más significativas se encuentran San Sebastián de Francisco de Zurbarán, óleo sobre lienzo de 1634-1636 procedente del Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa, el Martirio de San Juan Bautista, atribuido a Giulio Cassarino del primer tercio del siglo XVII, y la Cabeza de San Juan Bautista de Juan de Juni, madera de nogal tallada y policromada de 1545 del Museo Diocesano y Catedralicio de Valladolid.

También se exhiben las esculturas de Gregorio Fernández y su taller, como los bustos de ocho santas mártires (Bárbara, Lucía, Apolonia, Margarita, Catalina, Cecilia, Águeda e Inés) de 1613-1616 en madera policromada, y el Cristo yacente de 1626-1627 del mismo autor.

Este momento incluye además obras como la Oración en el huerto, la Flagelación y Jesús con la Cruz a cuestas de Felipe Bigarny, Diego de Siloe y León Picardo, madera policromada de 1523-1525, así como el Cristo de las Injurias de Diego de Siloe, madera tallada, dorada y policromada de alrededor de 1520, procedente del Monasterio de San Jerónimo de Zamora.

El segundo momento, Resurrección, celebra la vida nueva y la reconciliación con el sufrimiento. Obras como La bajada de Cristo al Limbo de Esteban Jordán (1572-1574, madera pintada y policromada, Basílica-Santuario Nacional de la Gran Promesa, Valladolid), Cristo vuelve a la vida de Venancio Blanco (1991, madera de pino de Valsaín, depositada en la Catedral de Salamanca) y Cristo Resucitado de Juan de Montejo con policromía de Juan de la Talaya (1596-1597, madera policromada, dorada y estofada, Catedral de Zamora) muestran la victoria de la vida sobre la muerte.

A estas se suman los sacramentos representados en el Bautismo de Cristo, madera tallada, policromada y dorada del primer tercio del siglo XVII, y el Tríptico del Bautismo de Cristo, círculo de Quentin Metsys, óleo sobre madera, hacia 1510-1520, de Tomar. Los Desposorios de la Virgen de Juan de Montejo (1595-1600) y la Cena de Cristo de Juan de Juni (1561) completan la dimensión sacramental.

El tercer momento, Misión, refleja la llamada a la comunidad y la esperanza activa. Destacan la Conversión de San Pablo de Damián Forment y taller (1511-1517, madera de pino tallada, dorada y policromada, Iglesia de San Pablo, Zaragoza), Noli me tangere, copia anónima de Mario Balassi (siglo XVII, óleo sobre lienzo), la Incredulidad de Santo Tomás de Alonso Sánchez Coello (1578, pintura sobre tabla, Catedral de Segovia) y la Pentecostés de Pedro de Campaña (mediados del siglo XVI, óleo sobre tabla, Catedral de Burgos).

Por primera vez se incluyen obras de Diego Velázquez y Pablo Picasso: la Inmaculada de la Magdalena (1614-1616, Real Iglesia parroquial de Santa María Magdalena, Sevilla) y una Anunciación (1896, óleo sobre tabla, Museu Picasso de Barcelona). También participan artistas zamoranos contemporáneos como Antonio Pedrero, Tomás Crespo, Ele Pozas y Satur Vizán.

Entre las piezas históricas se incluyen joyas del arte sacro como el Cristo Salvador del taller de Jacques Bernal (1543, madera policromada, Museo de Arte Sacro de San Salvador de los Caballeros, Toro) y el Cristo, Salvador del Mundo de Pedro Berruguete (1501, temple sobre tabla de pino, Museo Goya de Zaragoza).

La exposición integra además capiteles románicos, retablos, relicarios y obras de Francisco de Goya, Juan de Montejo, Felipe Bigarny, Pedro Berruguete, Juan de Villoldo, Giovanni Bernardino Azzolino y otros grandes maestros.

El Laboratorio de EsperanZa, en la Iglesia de la Magdalena, ofrece un espacio educativo con actividades prácticas, dinámicas y adaptadas a diferentes públicos.

La Fundación Las Edades del Hombre, junto con Fundación Zamorarte, propone un programa formativo que combina aprendizaje vivencial, creatividad y sensibilidad artística, acercando a jóvenes y adultos al patrimonio sacro y al legado histórico de la región.

La exposición estará abierta de martes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00, los sábados de 10:00 a 20:00 y domingos y festivos de 10:00 a 19:00. La entrada general cuesta 9 euros y la reducida 7,50 euros para pensionistas, mayores de 65 años, menores de 18, titulares de carné joven, familias numerosas, desempleados y personas con discapacidad inferior al 33%. Menores de 12 años y personas con discapacidad superior al 33% entran gratis, salvo la experiencia de realidad virtual. Las entradas combinadas incluyen exposición y VR por 12 euros, o exposición, VR y guía de mano por 14 euros. Los grupos pueden reservar visitas guiadas para un máximo de 20 personas a 175 euros, con duración de 75 minutos. La tarjeta anual de Amigos de Las Edades, por 25 euros, ofrece acceso ilimitado, guía de mano, experiencia VR y descuentos.