Las Edades del Hombre abre sus puertas en Zamora con obras de Velázquez, Picasso y Goya: "Es una ventana al mundo"

Zamora se convierte desde hoy en el epicentro del arte sacro nacional con la inauguración de la XXVIII edición de Las Edades del Hombre, bajo el título ‘EsperanZa’. La muestra podrá visitarse hasta el 5 de abril de 2026 y reúne 85 obras procedentes de Castilla y León, España y Portugal. De estas, una veintena de piezas procede de la propia diócesis de Zamora y destaca como joya de la corona el magnífico Cristo de las Injurias.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presidido la apertura junto al presidente de la Fundación Las Edades del Hombre, Luis Argüello, el obispo de Zamora y autoridades provinciales y regionales. Mañueco destacó que Las Edades del Hombre "son un modelo de desarrollo económico y social" y un ejemplo de "gestión moderna, eficaz e imaginativa del patrimonio" de la Comunidad.

Además, El presidente ha subrayado la importancia de la elección de Zamora para esta edición, de la cual considera que es "el ejemplo perfecto para transmitir esa esperanza. Es una elección perfecta para esta nueva edición, por su imponente legado histórico, monumental y por las gentes maravillosas con una gran tradición".

Las autoridades observan el Cristo de las Injurias durante Las Edades del Hombre

Mañueco también destacaba la importancia que tiene a nivel de promoción que la exposición permite proyectar la ciudad "como una ventana al mundo", reforzando su imagen internacional y su valor turístico.

Mañueco también quiso señalar que Las Edades del Hombre "son una ventana para proyectar la imagen de Zamora al mundo" y reforzarán su posición como destino turístico de referencia, generando riqueza y empleo. Además, recordó que la muestra se vincula con la Semana Santa zamorana, que servirá de colofón tras el Domingo de Resurrección de 2026.

La exposición se distribuye entre la iglesia de San Cipriano, que acoge el preludio, y la Catedral de San Salvador, donde se desarrollan los tres ‘Momentos’ de la muestra: ‘Pasión’, ‘Resurrección’ y ‘Misión’. A estos espacios se suma la iglesia de La Magdalena, que acoge el Laboratorio EsperanZa, orientado a público escolar y familiar.

Este espacio se desarrolla "de forma conjunta con la Fundación ZamorArte" y permite integrar "aprendizaje vivencial, creatividad e interpretación del patrimonio como ejes fundamentales", según explicaron los comisarios.

Velázquez, Goya, El Greco y Picasso

‘EsperanZa’ reúne a maestros del arte como El Greco, Francisco de Goya, Gregorio Fernández, Juan de Juni, Francisco de Zurbarán, Pedro Berruguete y Francisco Salzillo. Comparten relato con autores contemporáneos como Venancio Blanco, Pablo Gargallo, Antonio Pedrero, Ángel Luis Iglesias, Tomás Crespo, Ele Pozas y Satur Vizán.

Además, por primera vez en la historia de Las Edades del Hombre, se exhiben obras de Diego Velázquez, con una Inmaculada procedente de la Iglesia de la Magdalena de Sevilla, y de Pablo Picasso, con una Anunciación del Museu Picasso de Barcelona.

Mañueco durante la visita a Las Edades del Hombre de Zamora

Juan Carlos López, director de la Fundación ZamorArte y comisario de la exposición, describió el proyecto como "ilusionante" y respaldado por "muchos meses de trabajo desde la diócesis de Zamora". También ha puesto en valor el enorme esfuerzo que supone organizar una exposición así, por lo que aseguraba que "hemos echado el resto de manera institucional y queremos ofrecer la mejor cara de esta ciudad y de nuestro románico".

Sergio Pérez, también comisario, explicó que la exposición permite recorrer "tres capítulos convencionales divididos en tres movimientos" que transmiten la idea de "peregrinos de la esperanza" propuesta por el Papa Francisco.

Entre las piezas más antiguas destaca una cruz patriarcal del siglo XI procedente de San Esteban de Gormaz (Soria). Se incluyen obras lusas, como un San Sebastián del Museo Nacional de Arte Antiga de Lisboa y un gran tríptico sobre el bautismo de Cristo de Santarém. Entre las piezas nacionales se encuentran retablos de la diócesis de Burgos, concretamente obras de Felipe Bigarny y Diego de Siloé.

Un visitante en Las Edades del Hombre de Zamora

El recorrido expositivo culmina con una experiencia de realidad virtual en la que los visitantes participan en la reconstrucción colaborativa de una población. "Nuestro inagotable patrimonio en Castilla y León nos favorece y nos facilita que eso sea así. Se ha hecho un esfuerzo para que Portugal tenga su representación", destacaba el comisario.

Un plan de promoción turística integral

Consciente de la importancia de cada edición, el Ejecutivo autonómico ha elaborado un plan de promoción específico para potenciar la vertiente turística y conseguir una mayor rentabilidad económica. El objetivo es convertir a Zamora y Castilla y León en destino imprescindible de turismo religioso y cultural durante los próximos meses.

Las Edades del Hombre, con origen en 1988, ha clausurado 27 ediciones y expuesto un total de 5.501 obras en más de 40 templos, recibiendo 12.298.568 visitantes.

Mañueco subrayó que es "uno de los proyectos culturales más emblemáticos de Castilla y León" y que combina "valorización patrimonial, turismo de calidad y generación de riqueza local". La exposición ha sido reconocida con la Medalla de Oro de las Cortes de Castilla y León y propuesta por el Senado español al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.