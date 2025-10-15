Daniel y Patricia transforman su afición en su negocio soñado de caravanas: "Hemos invertido más de 450.000 euros"

Daniel Rama y Patricia Fuentes, en una de sus caravanas Cedida a EL ESPAÑOL Noticiascyl

Los zamoranos Daniel Rama y Patricia Fuentes son dos jóvenes emprendedores que en julio pusieron en marcha la sede de BookingVans en Zamora, una empresa dedicada al alquiler de autocaravanas que ha asentado sus bases en el barrio Siglo XXI, de la capital zamorana.

El proyecto nace de su pasión por viajar sobre ruedas y se ha convertido en una apuesta empresarial que ya cuenta con cinco vehículos premium y una inversión inicial de más de 450.000 euros.

Daniel y Patricia ya gestionaban varias tiendas de telefonía en Zamora, Valladolid, León y Asturias, pero decidieron hacer una importante ampliación de sus negocios en un sector completamente distinto para ellos.

Daniel y Patricia con sus caravanas Cedida a EL ESPAÑOL Noticiascyl

Ambos explican que la idea surgió tras recorrer Europa en furgoneta camper y autocaravana. "Hemos hecho rutas desde Zamora hasta Florencia, París o Disneyland", cuentan. Esa experiencia les animó a transformar su afición en negocio para "que la gente pudiera alquilar en Zamora una autocaravana y, de paso, conocer Sanabria, Sayago, Toro, Benavente o la propia Zamora".

A diferencia de otras empresas del sector, BookingVans no se limita a alquilar vehículos. "Actuamos como agencia de viajes", explica Daniel. Ellos diseñan itinerarios tanto en la provincia como en destinos nacionales, marcando lugares donde dormir, qué carreteras evitar o qué áreas de servicio son más recomendables.

Han organizado viajes a Galicia, Asturias y también rutas por la propia Zamora. "Es un turismo muy sencillo en autocaravana porque las áreas están cerca del centro y muchos pueblos permiten pernoctar en la calle sin problema", añaden.

Precios y flexibilidad horaria

El coste del alquiler de sus vehículos de alta calidad varía entre 90 euros al día en temporada baja y 150 en temporada alta. Incluye agua, gas y menaje en el precio, pero no el combustible, aunque el vehículo sí se entrega lleno.

Sus modelos están equipados con televisión, aire acondicionado, placas solares y cambio automático, lo que refuerza la idea de un servicio "premium". Además, la pareja asesora a los clientes para que elijan el vehículo que mejor se adapte a sus circunstancias.

Daniel Rama y Patricia Fuentes, en el interior de una de sus caravanas Cedida a EL ESPAÑOL Noticiascyl

"Si vas a ir a un camping y no mover la caravana, mejor llevar una grande y espaciosa, pero si vas a moverte mucho y hacer una ruta, te aconsejamos una más pequeña y manejable", explica Patricia.

Otra gran diferencia de su negocio respecto a otros "es que no imponemos horarios rígidos de entrega y recogida", explica Patricia. Además, ofrecen la opción de llevar la autocaravana al domicilio del cliente para que cargue el vehículo con comodidad "y con más tranquilidad".

La pareja es consciente de que su negocio llega en un momento favorable para este sector. Tras la pandemia del covid, este turismo ha experimentado un fuerte auge. "En 2024 la matriculación de autocaravanas creció un 22% y en 2025 se mantiene con un 7% más", apunta Daniel. En España, se ha pasado de 200.000 matriculaciones en 2022 a 450.000 en 2025.

La tendencia también se percibe en Zamora. De hecho, el Ayuntamiento de Zamora ha habilitado áreas específicas y algunos pueblos como Tábara empiezan a invertir en espacios para este tipo de visitantes, por su alto valor para el tejido comercial local.

"Es un turismo que deja mucho dinero en los comercios locales y ayuda a frenar la despoblación", subrayan. Y es que a este tipo de visitantes les gusta poder dejar sus vehículos en una zona relativamente céntrica, comer y comprar en los negocios locales. Algo vital para una provincia y capital que sufre a diario el cierre de sus negocios tradicionales.

Un negocio anclado en el barrio

La sede de BookingVans se ubica en el Centro Comercial Siglo XXI, en el barrio del mismo nombre, donde también instalaron su oficina. "Elegimos este lugar porque vivimos aquí desde hace un año y medio y porque hay espacio para mover las caravanas sin molestar", explican.

Y es que parte del servicio que ofrece la empresa es dar unas pequeñas nociones de conducción a sus clientes para que "no tengan miedo" a conducir un vehículo de estas características. Así que necesitaban un espacio acorde a esta necesidad. Algo que les ofrece su barrio, gracias al gran aparcamiento exterior y al aire libre que tiene el centro comercial.

Una de las caravanas de BookingVans Zamora

Su presencia, añaden, ha tenido buena acogida entre los vecinos de Siglo XXI, muchas veces olvidado por la capital. "La gente está encantada de que se apueste de nuevo por el barrio", asegura Patricia.

Los emprendedores aprovechan también para lanzar un mensaje sobre la situación de los alquileres comerciales de Zamora y que les han afectado directamente. "Los alquileres de locales son desorbitados. Eso impide que haya más comercio y fomenta la imagen de una ciudad muy triste con tantos escaparates cerrados", critican.

La pareja es ejemplo de ello con su negocio de telefonía. Ellos en Santa Clara pagaban 6.800 euros por un local, que terminaron por cerrar, mientras que en Río Shopping, en Valladolid, donde también tienen una tienda, "cuesta la mitad".

Estos emprendedores defienden que bajar los precios reactivaría el centro y permitiría la llegada de franquicias y negocios locales. "Muy pocos comercios pueden asumir 8.000 euros de alquiler. Mientras eso no cambie, seguiremos locales vacíos durante años en calles principales", sentencian.

Sobre su sector, Daniel y Patricia consideran que Zamora tiene "un momento clave" en el turismo. Por ello, creen que sería un momento ideal para construir un camping urbano junto al río Duero, que complemente las áreas de autocaravanas y sirva para atraer a visitantes con caravanas y tiendas de campaña. "Imagina un camping frente a la Catedral y el Castillo, sería una imagen icónica", señalan.