Un cruce inteligente y más seguro para Sayago: la Junta responde a la petición vecinal tras un grave accidente en 2024

La Junta de Castilla y León ha desarrollado 15 actuaciones en distintos tramos de vías con el objetivo de reducir la siniestralidad y atender las necesidades reales de los ciudadanos.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha visitado hoy la finalización de las obras de un cruce inteligente en la carretera CL-527, a la altura de Villar del Buey. La intervención ha supuesto una inversión de 48.008 euros y responde a una petición del Ayuntamiento tras un grave accidente registrado en la zona en 2024.

La actuación mejora la seguridad de la intersección entre la CL-527 y los accesos a Villar del Buey y Muga de Sayago, un punto con elevada peligrosidad. El sistema instalado alerta de forma dinámica a los conductores de la presencia de vehículos en los accesos. Además, se ha reforzado la señalización, los arcenes y el pavimento, aplicando medidas experimentales recomendadas por la Dirección General de Tráfico.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, junto al nuevo cruce inteligente en Villar del Buey

Sanz Merino ha señalado que "las actuaciones de la Junta no se miden solo en cifras, sino en su capacidad para mejorar la vida de las personas. Cada intervención que realizamos en materia de seguridad vial responde a una necesidad concreta y busca prevenir accidentes y salvar vidas".

Con este proyecto, Zamora cuenta ya con dos cruces inteligentes en su red autonómica. El primero se implantó en la carretera ZA-104, en el punto kilométrico 1+500. En toda la Comunidad se han ejecutado 15 actuaciones de este tipo, extendidas en ocho provincias, recuerda la Junta.

El consejero ha insistido en que "la seguridad vial no depende solo de grandes infraestructuras, sino de la capacidad de escuchar y actuar allí donde los vecinos lo necesitan". Para Sanz Merino es un ejemplo de "cómo la Junta trabaja para dar soluciones reales a problemas reales".

Inversiones previstas en Zamora en 2025

La Junta de Castilla y León destinará más de 10,6 millones de euros este año a proyectos de carreteras en la provincia de Zamora. Entre las principales actuaciones destaca la construcción de un nuevo puente sobre el río Valderaduey en la ZA-512, con un presupuesto de 2.285.252 euros y un plazo de ejecución de diez meses.

También se han previsto humanizaciones en las travesías de Pajares de la Lampreana, Tagarabuena y Cañizo por importe de 874.300 euros. En conservación se han acometido mejoras en la ZA-513, de Fuentes de Ropel al límite con León; en la CL-605, en la travesía de Vallesa de la Guareña; y en la ZA-605, desde la variante de Fuentesaúco hasta Salamanca.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, junto al nuevo cruce inteligente en Villar del Buey

Asimismo, se ha renovado el firme de la CL-612 entre Monfarracinos y la intersección con la ZA-711; en la ZA-605, entre Toro y la variante de Fuentesaúco; y en la ZA-330, en las travesías de Pueblica de Campeán y Tardobispo. Este año se destinarán 2,2 millones de euros a este tipo de actuaciones.

Por otro lado, se ejecutará la reparación del viaducto sobre el embalse de la Almendra, en el kilómetro 51+180 de la CL-527, con un importe de 503.357 euros. Además, ya están en marcha actuaciones del contrato de señalización horizontal en la red provincial por valor de 524.758 euros.