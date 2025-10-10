Zamora tendrá el tercer parque de energía renovable híbrida más potente de España en el corazón de la Culebra

Naturgy Renovables invertirá 24,3 millones de euros en la construcción de una planta solar fotovoltaica en el parque eólico 'El Hierro', ubicado en Santa Eufemia del Barco.

La instalación tendrá una potencia de 43,2 megavatios y estará hibridada con el parque eólico que se asienta en la Sierra de la Culebra. Cabe recordar que este parque ya era el de mayor potencia instalado en la provincia.

En total, la hibridación suma 86,4 megavatios de potencia instalada (43,2 megavatios solar + 43,2 megavatios eólica). Si bien, la normativa obliga a que la potencia conjunta en el punto de conexión nunca supere la concedida al parque eólico original.

Es decir, aunque sumen 86,4 megavatios en potencia instalada, no podrán inyectar más de 43,2 megavatios de forma simultánea a la red.

Esto significa que el de Zamora se posiciona como el tercer parque híbrido más potente actualmente en operación en España.

Sin embargo, no ostenta el primer puesto: recientes proyectos aprobados en varias provincias superan ligeramente esta cifra. Por ejemplo, la hibridación energética de Soria suma 99,5 megavatios entre ambos recursos renovables, mientras que el parque híbrido de Los Pedreros (Albacete) alcanza los 95 megavatios combinados.

El proyecto aparece hoy en el Boletín Oficial del Estado y se somete a información pública durante treinta días. Los interesados podrán examinar la documentación en la Subdelegación del Gobierno en Zamora y presentar alegaciones tanto presencialmente como a través del registro electrónico de la Administración General del Estado.

La planta contará con 78.840 módulos solares, cada uno de 610 vatios de potencia pico. En total, alcanzará los 48,09 megavatios pico de potencia instalada.

Para su funcionamiento dispondrá de 144 inversores de 300 kWac, ocho centros de transformación con transformadores de hasta 9.000 kilovoltio-amperio y un centro de control híbrido auxiliar con sala de mando, aseos, zona de residuos y almacén.

La evacuación de la energía se realizará mediante cuatro circuitos subterráneos de 30 kilovoltios, con una longitud de 3,4 kilómetros fuera del vallado de la planta.

Estas líneas conectarán directamente con la subestación Peñarroldana 30/220 kilovoltios, desde donde se trasladará la producción a la red de transporte a través de la subestación de Ricobayo 220 kilovoltios, propiedad de Red Eléctrica de España.

La Dirección General de Política Energética y Minas será la encargada de autorizar la instalación, mientras que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental deberá emitir la declaración de impacto ambiental. El expediente completo está visado por el Colegio Nacional de Ingenieros ICAI.

La compañía subraya que la hibridación con el parque eólico 'El Hierro' permitirá optimizar las infraestructuras ya existentes en la zona y aprovechar la complementariedad de ambas fuentes renovables.