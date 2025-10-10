Muere un perro durante un incendio en un cobertizo de Toro que calcinó tres vehículos

Los Bomberos Voluntarios del Parque de Toro, integrados en el Consorcio Provincial de Incendios de la Diputación de Zamora, han intervenido esta noche en un incendio declarado en un cobertizo situado en el camino de las Eras de Tagarabuena.

El fuego se propagó rápidamente y afectó a tres vehículos estacionados en la zona. También quedó dañada una caja isotermo que se encontraba en el interior del inmueble.

No se registraron daños personales en la intervención, aunque el siniestro dejó un desenlace triste. Un perro que estaba atado en las inmediaciones perdió la vida al no poder ser liberado a tiempo.

Los bomberos consiguieron sofocar las llamas y asegurar el lugar para evitar la propagación a otras construcciones cercanas.