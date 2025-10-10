Faúndez pone fin a la polémica de la residencia de Toro: la Diputación adjudica por 47.750 euros la reforma de la cocina

La Diputación de Zamora ha adjudicado a la empresa Hijos de Segundo Hernández S.L. las obras de adecuación de la cocina y dependencias anexas de la Residencia Virgen del Canto de Toro. El contrato asciende a 47.750 euros, IVA incluido, y tendrá un plazo de ejecución de dos meses a partir de la firma.

Esta actuación se integra en el plan de inversiones que la institución provincial impulsa en el centro, dependiente del Área de Política Social y Familia, que dirige el vicepresidente segundo, Ramiro Silva. El objetivo, según subraya la Diputación, es modernizar las instalaciones y garantizar "el mejor servicio posible" a los residentes.

Las inversiones en la Residencia Virgen del Canto suman en conjunto cerca de 120.000 euros. Además de la obra adjudicada en la cocina, se ejecuta actualmente un proyecto de accesibilidad en el patio del edificio. También se han instalado nuevas cámaras frigoríficas y se han completado trabajos de climatización en distintas dependencias del centro.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha señalado que "el actual equipo de gobierno trabaja para potenciar la Residencia de Toro, donde se ha incrementado de manera significativa el número de residentes, y queremos seguir mejorando unas instalaciones que son referencia en la atención a las personas mayores de la provincia".

Estas obras llegan meses después de la polémica surgida en marzo de 2025, cuando la Junta de Castilla y León ordenó la clausura de las cámaras frigoríficas de la residencia por su mal estado de conservación. La decisión motivó multitud de críticas de la oposición y abrió un debate sobre la gestión del centro.

En aquel momento, Faúndez defendió que la clausura respondía a una "situación puntual" y recordó que hasta tres inspecciones anteriores de la Junta no habían detectado incidencias.

Además, en el pleno de ese mes, Faúndez anunció que la Diputación dispondría de inmediato del proyecto de reforma de las cocinas y de los accesos directos al exterior de la residencia, con nuevas cámaras frigoríficas, para sacarlo a licitación sin demora.