Toro brinda por su historia: vino, música y fantasía medieval en la Fiesta de la Vendimia 2025

Toro se ha sumergido de lleno este jueves en su pasado para abrir su Mercado Medieval, uno de los actos centrales de la Fiesta de la Vendimia 2025, que se prolongará hasta el lunes 13 de octubre con un completo programa cultural, enogastronómico y festivo.

La edición de este año cobra un significado especial, al estar dedicada al 550 aniversario de la Batalla de Toro, que se conmemorará oficialmente en 2026.

En declaraciones a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, la concejala de Festejos, María Velasco, confiesa que "es una responsabilidad enorme organizar una fiesta declarada de Interés Turístico Regional, porque no solo representa nuestras raíces, sino también el modo de vida que hemos tenido en esta tierra, cuyo sustento siempre ha sido el vino".

La jornada inaugural comenzó con el pregón a cargo de José Amancio Moyano Muñoz, abogado, viticultor y expresidente del Consejo Regulador de la D.O. Toro. Tras su intervención, se celebró el tradicional brindis oficial, símbolo de la unión entre vino e historia, seguido de la actuación del grupo Molofolk.

Antes, a las 18.30 horas, el Mercado Medieval abrió sus puertas en la plaza de San Agustín donde un rincón infantil daba la bienvenida a los más pequeños. Bufones, trovadores y músicos tomaron las calles, recreando el ambiente de época con espectáculos itinerantes y escenas costumbristas. Además, los puestos de artesanía se repartían en el entorno de la Colegiata, la Plaza Mayor y la Torre del Reloj.

A lo largo de la tarde se sucedieron las actuaciones del bufón Pinillo, el grupo Turdión, los músicos de Gaeloc y el misterioso Fauno Faustus, que llenó el entorno de fantasía.

El primer día concluyó con un gran desfile musical y las 'artes de sanación' del Buhonero, antes de que el mercado cerrara sus puertas a las 23 horas.

María Velasco explica que el Mercado Medieval de Toro "tiene algo especial, aunque existan muchos en España, porque aquí se une al espíritu de la vendimia, a la gastronomía, al vino y a la participación de los propios toresanos".

Además, la concejal subraya que este año "se han ampliado las zonas de puestos y se ha querido impulsar el evento con novedades como las justas en la Plaza de Toros y una cena medieval con espectáculo en los Condes de Requena".

Del 9 al 12 de octubre, las calles del casco histórico se convertirán en un escenario medieval. Cetreros, druidas, dragones y personajes como el 'Leproso y su rata Sífilis' o 'Perruseta y Ojaldrino' recorrerán Toro para divertir al público con humor y teatro.

Además, la ciudad ofrecerá espectáculos de fuego y las recreaciones históricas para transportar a sus asistentes a la Edad Media en cada rincón del municipio.

"Este año esperamos rondar el centenar de puestos", apunta Velasco, quien añade que el Ayuntamiento ha querido "dar un empujón al mercado, que competía con otros cercanos, apostando por grupos de gran renombre nacional como Gaeloc y Turdión, con instrumentos que son réplicas exactas de la época medieval".

El viernes 10, el mercado reabrirá a las 11:00 con nuevas animaciones. A las 18:00 se celebrará una exhibición de cetrería en San Agustín, mientras que la Plaza de Toros acogerá el primer Torneo Medieval a las 20:00, con precios populares: 4 euros para adultos y 1 para niños.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Español de Castilla y León (@elespanolnoticiascyl)

La jornada culminará con el gran desfile inaugural, que partirá desde la Plaza de Toros hasta la Plaza Mayor a las 21:30, y con la Cena Medieval en el Palacio de los Condes de Requena, acompañada del espectáculo de fuego En la oscuridad y del concierto de Gaeloc.

Velasco adelanta que "el desfile será muy vistoso, con todas las compañías participantes y caballos recorriendo la ciudad". Incluso, explicó, "habrá trajes disponibles para que quien lo desee pueda disfrazarse y sentirse parte de esta recreación histórica tan especial".

El sábado 11 repetirá la fórmula del éxito con mercado, bufones y melodías desde las 11:00. Habrá un nuevo torneo en la Plaza de Toros a las 12:00, una nueva exhibición de cetrería y animaciones por todo el centro histórico.

Por la tarde, tras la reapertura del mercado, se celebrará el tercer torneo a las 18:00 y, a las 20:00, llegará uno de los momentos más esperados: el Gran Dragón recorrerá Toro antes de los espectáculos de fuego y el show de Grimorium en San Agustín, previsto para las 23:15.

El domingo 12 pondrá el broche al Mercado Medieval. A lo largo de la mañana habrá bufones, trovadores y una última exhibición de cetrería. Por la tarde regresará el Gran Dragón y el druida Morazimer, seguidos del concierto de Turdión a las 22:30. El cierre definitivo será a las 23:30 horas.

"Lo bonito de esta fiesta", recalca la concejala, "es que los toresanos se vuelcan por completo. En el día de los carros o en las casetas de vendimia se ofrecen los productos de la tierra, como queso, vino, uva o embutidos, como muestra de nuestra generosidad y de la hospitalidad que caracteriza a Toro".

La Fiesta de la Vendimia, tradición y vino

En paralelo al Mercado Medieval, la Fiesta de la Vendimia, declarada Bien de Interés Regional, llenará Toro de propuestas para todos los públicos. El sábado se celebrará el Certamen de Pintura Rápida, con premios de hasta 1.600 euros y estuches de vino.

También habrá talleres de Wine Mixology centrados en el vino medieval, catas populares y el XIV Concurso Comarcal de Vinos Caseros 'Premios Lagarejo".

El domingo será el turno del tradicional desfile de carros engalanados, acompañado por grupos de música y danzas tradicionales, que recorrerán las calles del centro histórico.

Tras el desfile se entregarán los premios del certamen de vinos y de las cestas. La jornada concluirá con el concierto del grupo Mayalde en la Plaza Mayor, como colofón musical del fin de semana.

La programación se cerrará el lunes 13 con dos clásicos de estas fiestas: la Fuente del Vino y las vacas del pañuelo en la Plaza de Toros.

Durante todos los días, las casetas de vendimia instaladas en la plaza de San Francisco ofrecerán gastronomía, vino y música hasta la madrugada, consolidando esta cita como una de las más esperadas del calendario otoñal zamorano.

"Al final", resume María Velasco, "esta fiesta es un escaparate inmejorable para Toro. Aquí convergen historia, cultura, vino y hospitalidad. Queremos que quienes nos visiten se sientan parte de esta tradición y que regresen cada año, porque Toro siempre recibe con los brazos abiertos".