La Diputación de Zamora moderniza su equipamiento contra incendios con dos vehículos de última generación

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez con los dos nuevos vehículos que se incorporan al Servicio Provincial de Bomberos

Dos nuevos camiones de primera intervención se incorporan hoy al Servicio Provincial de Bomberos de Zamora para luchar contra los fuegos en la provincia.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha recibido este jueves las unidades en el recinto ferial de Ifeza. La inversión asciende a 658.240 euros (IVA incluido) y busca "reforzar los medios materiales disponibles para la atención de emergencias en el medio rural de la provincia", según ha manifestado.

Los vehículos se asignarán a los Parques de Bomberos de Benavente y de la Zona Norte de Rionegro del Puente, sustituyendo a unidades con 25 y 19 años de antigüedad.

Los camiones antiguos serán reparados y mantendrán su función como unidades de refuerzo, mejorando la capacidad de respuesta ante emergencias simultáneas o actuaciones de gran envergadura.

Cuentan con motor diésel de 290 CV, un peso de 15.000 kg y 7,1 metros de longitud, con cabina para conductor y dos acompañantes. La carrocería de aluminio anodizado incluye una cisterna de 3.500 litros, seis cofres laterales y un cofre posterior con bomba contra incendios centrífuga operable en alta y baja presión desde un panel externo.

Los cofres laterales contienen equipos completos para incendios, extracción de agua, corte y rescate de vehículos, incluyendo camilla, tableros espinales, puntales de estabilización y herramientas hidráulicas. En el techo se dispone un soporte para escalera de corredera de 8 metros y escalera de asalto con descensor.

Faúndez ha destacado sobre los vehículos que forman parte del programa de modernización del Servicio Provincial de Bomberos, cuyo objetivo es que los profesionales dispongan del "mejor material para prestar un servicio de calidad y garantizar la seguridad de los habitantes de los pueblos".

Antes de su puesta en servicio, los bomberos realizarán jornadas de formación la próxima semana. Tras esta fase, los vehículos quedarán plenamente operativos.

El presidente provincial también ha anunciado la entrega próxima de dos vehículos de rescate en altura para los parques de Rionegro del Puente y Zona Centro, cuyos equipos actuales se trasladarán a Bermillo de Sayago y San Vitero.

Esta inversión alcanzará los 520.000 euros. Paralelamente, está en licitación la adquisición de camiones para el futuro Parque Comarcal de Toro y una nodriza para incendios industriales por 1.270.000 euros, cuyo plazo finaliza el 20 de octubre.

Faúndez ha recordado que, en apenas dos años, la Diputación ha invertido más de 2,5 millones de euros en modernización de vehículos del Servicio Provincial de Bomberos, sin contar material, a lo que se suma la inversión de 800.000 euros en el Parque Comarcal de Toro.

Para 2026, se prevé destinar 1,1 millones de euros al Parque de Alta Sanabria en Requejo de Sanabria y la dotación de vehículos, que incluirá un camión forestal, un camión de primera intervención, un vehículo de mando y un vehículo de rescate en altura.