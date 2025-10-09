Caja Rural de Zamora premiará con 100 euros a los alumnos de bachillerato por cada sobresaliente que consigan

Narciso Prieto y David Rayo presentan las becas a la excelencia estudiantil de Caja Rural de Zamora

Caja Rural de Zamora lanza la 'Beca Sobresaliente' una iniciativa destinada a los estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato de Zamora, León y Valladolid.

El programa, que la entidad califica como un "anhelo" largamente esperado por la entidad desde hace años, tiene como objetivo reconocer el esfuerzo académico y premiar la excelencia de los jóvenes de estas tres provincias.

La ayuda será de 100 euros por cada sobresaliente, con un máximo de tres asignaturas y un total de 300 euros por alumno. El abono se realizará en un plazo de treinta días desde la validación, y el ingreso se efectuará directamente en la Cuenta Joven In de Caja Rural de Zamora del solicitante.

Además de la compensación económica, se sortearán seis viajes culturales a Roma: tres entre todos los participantes y otros tres entre los mejores expedientes, uno por cada provincia.

Los premios incluyen vuelos de ida y vuelta con Iberia, estancia en un hotel de cuatro estrellas en régimen de alojamiento y desayuno, traslados entre el aeropuerto y el hotel, y una visita guiada exclusiva a los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. El sorteo se celebrará ante notario mediante el sistema ÁBACO.

Los estudiantes que quieran participar deben estar matriculados en centros oficiales de las tres provincias, cursar primero o segundo de Bachillerato, tener hasta treinta años, no contar con suspensos en el curso 2025/2026 y ser titulares de la Cuenta Joven In con alta anterior al 31 de diciembre de 2025.

Para acreditar su expediente deberán presentar las notas finales oficiales descargadas de la plataforma educativa en formato PDF, con nombre, DNI, titulación, curso, asignaturas y calificaciones claramente visibles. No se aceptarán fotos ni documentos escaneados.

En el caso de los menores, la solicitud deberá tramitarse en oficina en presencia de sus tutores legales. El plazo para presentar las solicitudes se abrirá el 30 de junio de 2026 y finalizará el 30 de julio del mismo año.

La entidad también establece que quedarán fuera de la convocatoria los estudiantes con cuentas bloqueadas por falta de documentación o quienes no cumplan los requisitos académicos, de edad o de presentación en plazo.

La resolución final corresponderá a Caja Rural de Zamora, y para cualquier consulta los interesados disponen de la dirección comunicacion@somoscajarural.com o la atención en oficinas.

Sobre esta campaña, Narciso Prieto, director de comunicación de la entidad, ha confesado que "llevábamos bastantes años trabajando en ella". Caja Rural de Zamora desea con ella "premiar el esfuerzo, a los mejores, premiar la excelencia".

El director de comunicación de la Caja ha explicado que la idea no nace en Zamora, sino en Canarias, donde la Caja Rural de Tenerife puso en marcha una iniciativa similar hace años. "Nos encantó tanto que la tuvimos en el congelador hasta poder adaptarla aquí", ha añadido Prieto.

Por su parte, David Rayo, director del área de negocio, ha explicado que esta campaña "recupera el espíritu" de las antiguas becas de la Fundación Caja Rural que se suspendieron "y que afectaban a menos estudiantes de los que eran necesarios".

Ahora la entidad da "un paso más, porque los mejores estudiantes no reciben ayudas simplemente por ser buenos estudiantes, y eso es lo que queremos cambiar".

Becados sin límite

A esto, Narciso Prieto ha explicado que esta convocatoria nace como prueba piloto y que la intención es ampliarla en el futuro a otros niveles educativos, tanto superiores como inferiores, en función de los resultados de esta primera edición. "Queremos que sea una iniciativa que crezca en número de jóvenes participantes y en alcance", ha explicado.

Narciso Prieto ha aclarado, además, que la Caja no se ha fijado un número máximo de beneficiarios, por lo que "cuántos más sobresalientes tengamos, mejor, porque habremos conseguido lo que pretendemos, que los estudiantes se esfuercen y alcancen el éxito".

El director de comunicación ha confesado que "no nos hemos preocupado del coste porque la campaña está hecha con la voluntad de premiar al mayor número de estudiantes con sobresalientes. Cuantos más participen, más contentos estaremos".