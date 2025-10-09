Un ambicioso impulso de 2,3 millones para apostar por el turismo provincial: patrimonio, tradiciones y naturaleza

Presentación de la estrategia de la promoción Zamora es Calidad, de la Diputación

La Diputación de Zamora destinará 2.379.579,54 euros a reforzar el turismo provincial en 2026. El presidente Javier Faúndez, ha presidido la reunión del Consejo Rector del Patronato Provincial de Turismo, donde se aprobó el presupuesto, que será elevado al pleno de la Diputación.

El presupuesto contempla 983.570 euros en transferencias corrientes, destinadas a la promoción turística y cultural en los municipios. Incluye la apertura de monumentos, oficinas de turismo, museos locales y apoyo a asociaciones vinculadas al turismo y las tradiciones populares.

La institución provincial asegura que esta millonaria inversión busca consolidar a Zamora como un destino de calidad, sostenible y con identidad propia.

Faúndez ha detallado que este fondo "mantiene el apoyo al territorio y a las tradiciones zamoranas como una herramienta clave para el desarrollo económico y turístico de nuestros pueblos".

El Patronato seguirá apoyando la apertura de templos y monumentos con 120.000 euros. Entre los beneficiarios figuran Puebla de Sanabria, Galende, Santa Marta de Tera, Fermoselle y San Pedro de la Nave-Almendra, entre otros. Este respaldo busca garantizar que los monumentos estén accesibles y correctamente mantenidos para visitantes y vecinos.

También se mantendrá el apoyo al funcionamiento de Oficinas de Turismo municipales y centros interpretativos, con un presupuesto total de 162.500 euros. Se incluyen iniciativas en Toro, Puebla de Sanabria, Fermoselle, Alcañices y Villardeciervos, así como museos y centros de interpretación más pequeños, como el Museo del Barro de Pereruela o el Aula Arqueológica de Arrabalde.

El Patronato reforzará otras líneas de promoción turística y cultural, con subvenciones para fiestas de interés turístico, asociaciones culturales dedicadas a mascaradas y rutas del vino.

Entre los beneficiarios se encuentran la Junta Pro Semana Santa de Zamora, la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería, la Federación Provincial Mascaraza y diversas entidades locales.

En este mismo encuentro, se autorizó una prórroga de dos meses a Tragsa para finalizar la rehabilitación de las Aceñas de Gijón con fines recreativos.

Este proyecto forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos 'Corredor Ecoturístico de Zamora y el Duero', ejecutado por el Patronato. Además, se creó una plaza de técnico administrativo para reforzar la gestión turística.

La joya de la corona: Zamora es calidad

Durante la reunión, se ha destacado la importancia de consolidar la marca 'Zamora es calidad', que integra gastronomía, productos agroalimentarios, patrimonio histórico y riqueza paisajística.

Faúndez ha asegurado que el Patronato sigue comprometido con las entidades locales y asociaciones culturales.

Por ello, el presidente ha recalcado que las ayudas y el presupuesto aprobado son "una herramienta clave para el desarrollo económico y turístico de nuestros pueblos", reforzando la promoción de los valores históricos, culturales y naturales de Zamora.