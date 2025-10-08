Los apicultores zamoranos tendrán una envasadora comunitaria con el apoyo económico de la Diputación

La Diputación de Zamora refuerza su apoyo al sector apícola de la provincia con la aprobación del pago anticipado de una subvención de 70.000 euros a la Asociación Unión Profesional de Apicultores de Zamora (Apis Durii).

La ayuda financiará la creación de una envasadora comunitaria de miel, una infraestructura clave para mejorar la competitividad del producto local zamorano de cara a los mercados nacionales e internacionales.

El convenio de colaboración fue firmado el pasado 2 de septiembre entre la Diputación y Apis Durii, con el objetivo de impulsar la profesionalización del sector apícola en la provincia.

La asociación gestionará la instalación sin ánimo de lucro, garantizando la mejora de la calidad, la trazabilidad y la valorización de la miel zamorana.

Según la Diputación, el anticipo responde a la solicitud presentada por la entidad beneficiaria, que no dispone de liquidez suficiente para acometer la inversión inicial. Los fondos se abonan con cargo al presupuesto provincial del ejercicio 2025.

Protección de bienes de la Iglesia

Además del apoyo al sector apícola, la Junta de Gobierno de la Diputación ha aprobado varios acuerdos en materia cultural. En conjunto, la Institución Provincial destina 230.000 euros a la conservación y restauración de bienes muebles e inmuebles del patrimonio histórico-artístico en colaboración con los obispados de Zamora y de Astorga.

El convenio con el Obispado de Zamora, dotado con 100.000 euros, ha permitido restaurar más de una treintena de bienes muebles de templos parroquiales en toda la provincia.

Entre ellos destacan el órgano barroco de Fermoselle, los retablos mayores de Cubillos, San Miguel de la Ribera y Tapioles, la cruz parroquial de Losilla de Alba o el retablo de Trabazos.

También se han intervenido imágenes y lienzos en iglesias de Abelón, Bermillo de Sayago, Moraleja de Vino, Valer de Aliste, Pino de Oro, Arcenillas y en los templos de San Antolín y San Vicente, en la capital. Estas actuaciones, según la Diputación, contribuyen al mantenimiento de la identidad cultural y religiosa de los pueblos zamoranos.

En cuanto al convenio con el Obispado de Astorga, la Diputación aporta 130.000 euros correspondientes a los ejercicios 2023-2024.

Las obras se han centrado en reparaciones estructurales, cubiertas y fachadas en iglesias de Anta de Rioconejos, Milles de la Polvorosa, Villanueva de Valrojo, Pedrazales, Robledo de Sanabria, Cubo de Benavente y Fresno de la Carballeda.

Por último, la Junta de Gobierno ha aprobado el convenio de colaboración con la Asociación Zamorana de Eventos de Rock (Azero) para financiar el montaje y alquiler de equipos de sonido del festival internacional Z Live Rock Fest.

La Diputación aportará 50.000 euros del presupuesto de 2025 para respaldar esta cita musical que congrega a miles de aficionados y contribuye a la proyección cultural, turística y económica de Zamora.