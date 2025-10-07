Zamora es Calidad: la nueva estrategia de promoción de la Diputación que lleva a Madrid lo mejor de la provincia

Presentación de la estrategia de la promoción Zamora es Calidad, de la Diputación

La Diputación de Zamora ha presentado este martes en Madrid su nueva estrategia de promoción territorial, 'Zamora es Calidad', una apuesta global que busca proyectar al mundo los productos, recursos patrimoniales, culturales y tradicionales de la provincia.

El acto se celebró en el Mercado de la Paz, uno de los espacios de referencia en distribución y compra de cercanía de la capital española.

Situado en el exclusivo distrito de Salamanca de Madrid, es uno de los espacios comerciales más emblemáticos de la ciudad con 60 puestos en los que se ofrece una amplia gama de productos frescos y de pequeño comercio, además de servicios relacionados con la hostelería y el hogar.

El vicepresidente de la Diputación, Víctor López de la Parte, ha explicado que esta estrategia tiene como carta de presentación unas jornadas gastronómicas, que se extenderán hasta el sábado en el puesto 92 del Mercado de la Paz.

Cada día estará dedicado a una denominación de origen, indicación geográfica o marca de garantía, con la participación directa de los pequeños productores zamoranos.

El objetivo es favorecer contactos con otros comerciantes y posicionar los productos zamoranos en el ecosistema gastronómico madrileño.

La periodista zamorana Ana Prada condujo el evento, que congregó a más de un centenar de asistentes, entre autoridades, productores, prensa especializada e invitados.

Abrió la presentación el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, quien ha recordado la riqueza agroalimentaria de la provincia, con cinco denominaciones de origen, seis indicaciones geográficas protegidas y seis marcas de garantía.

Durante su intervención, también quiso destacar la labor de 34 pequeños productores integrados en la asociación Pinza y en la marca Exquisiteza.

Faúndez ha anunciado en dicho evento que la nueva promoción se desarrollará "de una manera más coordinada y eficaz" a través del Patronato de Turismo. El presidente también ha detallado que todo se articulará bajo el paraguas de ‘Zamora es Calidad’, "que englobará todo lo que tenemos como parte de una estrategia de promoción territorial".

El presidente ha subrayado que la iniciativa representa "una identidad natural, cultural y turístico-gastronómica que nos define y que muestra al mundo lo mejor de nuestra provincia". Finalmente, Faúndez prometió durante el evento "seguir poniendo en valor y trabajando por lo nuestro".

El protagonismo pasó después a los productores, con intervenciones de Bernardo Fariña, de Bodegas Fariña Enología Creativa (D.O. Toro); Josep Zafra, de Bodegas Quinta de Mil (D.O. Arribes del Duero); Roberto Fuertes, productor y presidente de la IGP Ternera de Aliste; y Paco Alonso, presidente de Apis Durii y representante de la MG Miel de Zamora.

'Kilómetro 0'

Durante el acto se proyectó 'Kilómetro 0', una serie documental que se difundirá en distintas plataformas con el objetivo de promocionar los productos zamoranos de calidad y su vínculo con el territorio.

El evento contó también con la participación de la concejala del Distrito de Salamanca del Ayuntamiento de Madrid, Cayetana Hernández, quien destacó la relevancia del entorno elegido: "Estamos en el mejor mercado de todo Madrid para demostrar que Zamora es calidad".

En la presentación estuvieron presentes los vicepresidentes segundo, tercero y cuarto de la Diputación, Ramiro Silva Monterrubio, Amaranta Ratón Fresno y Emilio Fernández Martínez, así como parlamentarios nacionales por Zamora, influencers, medios especializados y numerosos madrileños, que se acercaron para conocer una propuesta que busca impulsar el desarrollo económico y turístico de la provincia.