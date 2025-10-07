Hallan en una gasolinera de Toro el cadáver de un hombre desaparecido en Talavera de la Reina

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. Guardia Civil

Un hombre de 45 años ha sido hallado muerto en el interior de un vehículo estacionado en la gasolinera ubicada en el kilómetro 2 de la carretera ZA-705, a la salida de Toro hacia la autovía.

El hallazgo se produjo ayer, según confirma la Guardia Civil a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, alrededor de las 14:30 horas.

La familia del fallecido había presentado previamente una denuncia por desaparición ante el Cuerpo Nacional de Policía de Talavera de la Reina.

Tras su localización, el cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Zamora para la práctica de la autopsia.

La investigación continúa abierta para determinar las causas del fallecimiento. Las autoridades mantienen reservado el estado del caso mientras se realizan las diligencias correspondientes.