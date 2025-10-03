El Mercado Medieval de Toro conmemora el 550 aniversario de su evento histórico más importante: días y horarios

El Mercado Medieval de Toro abrirá sus puertas del jueves 9 al domingo 12 de octubre como parte de las Fiestas de la Vendimia 2025. La cita adquiere un carácter especial al estar dedicada al 550 aniversario de la Batalla de Toro, uno de los momentos históricos más importantes de la ciudad y que se conmemora en 2026.

La programación incluye espectáculos itinerantes, exhibiciones de cetrería, conciertos, animación infantil, torneos y desfiles.

Cuatro días en los que la ciudad se transforma en un escenario de época que recupera su pasado medieval con música, bufones, trovadores y recreaciones históricas en torno a este hecho tan importante durante la Edad Media.

Jueves 9 de octubre

El mercado abrirá a las 18:00 horas con un rincón infantil en la Plaza de San Agustín. Desde las 18:30 se sucederán animaciones callejeras con el bufón Pinillo y el grupo Turdión, seguidos de los músicos de Gaeloc a las 19:30. A las 20:00 irrumpirá Fauno Faustus y media hora después se sumarán los ecos del medievo.

A las 21:30 será el turno de los trovadores de Gaeloc y, a las 22:00, el Buhonero mostrará 'sus artes de sanación' en San Agustín. La jornada finalizará con un gran desfile musical a las 22:30 y el cierre del mercado a las 23:00 horas.

Viernes 10 de octubre

La actividad se retomará a las 11:00 con la apertura del mercado. Desde entonces se sucederán melodías, bufones y espectáculos itinerantes en distintos puntos del casco histórico. A las 12:30 regresará Fauno Faustus y, tras la pausa del mediodía, se celebrará la reapertura a las 17:00.

La tarde concentrará parte del atractivo con la exhibición de cetrería a las 18:00 en la Plaza de San Agustín. A las 20:00 la Plaza de Toros acogerá el primer Torneo Medieval, con entradas a 4 euros para adultos y 1 euro para niños.

El día culminará con el desfile inaugural desde la Plaza de Toros hasta la Plaza Mayor a las 21:30, seguido de la Cena Medieval en el Palacio de los Condes de Requena, el espectáculo de fuego 'En la oscuridad' en San Agustín y el concierto del grupo Gaeloc. El cierre está previsto a las 23:30.

Sábado 11 de octubre

La jornada comenzará a las 11:00 con apertura del mercado y animaciones de bufones y música itinerante. A las 12:00 volverá el Torneo Medieval en la Plaza de Toros, con las mismas condiciones de entrada que el día anterior.

Al mediodía se celebrará también una exhibición de cetrería en San Agustín y desfiles musicales por las calles del centro. Tras la reapertura de las 17:00, habrá nuevas citas de música medieval, personajes como 'Perruseta y Ojaldrino' y un tercer torneo a las 18:00 en la Plaza de Toros.

La noche estará protagonizada por el Gran Dragón que recorrerá Toro a las 20:00, seguido de espectáculos de fuego, conciertos y el show de Grimorium en San Agustín a las 23:15.

Domingo 12 de octubre

El último día del mercado abrirá de nuevo a las 11:00 con animaciones musicales y bufones itinerantes. A las 12:00 se repetirá la exhibición de cetrería en San Agustín y a lo largo de la mañana desfilarán trovadores y personajes medievales.

La tarde traerá la última exhibición de cetrería a las 17:00, acompañada de música, humor y animaciones. A las 20:00 volverá el Gran Dragón por las calles de Toro, seguido del druida Morazimer, actuaciones musicales y el concierto de Turdión a las 22:30 en la Plaza de San Agustín. El cierre definitivo del mercado se producirá a las 23:30 horas.

La Batalla de Toro se libró el 1 de marzo de 1476 en la vega próxima a la localidad, durante la guerra de sucesión castellana.

El enfrentamiento puso frente a frente a las tropas de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, con las de Alfonso V de Portugal y su hijo, el príncipe Juan, que defendían la causa de Juana la Beltraneja, considerada por sus partidarios como heredera legítima del trono de Castilla.

El combate se desarrolló en condiciones adversas de niebla y lluvia, con unos 8.000 hombres en cada bando. El ala izquierda portuguesa, dirigida por el príncipe Juan, logró imponerse a la derecha castellana. Sin embargo, en el centro y la izquierda del campo, las fuerzas de Fernando vencieron al rey Alfonso V, que tuvo que retirarse hasta Castronuño.

La batalla terminó con un resultado militarmente incierto, ya que ambos bandos reclamaron la victoria. No obstante, los Reyes Católicos obtuvieron una gran ventaja política, difundiendo el triunfo y atrayendo el apoyo de numerosas ciudades y nobles castellanos.

Este giro aseguró la legitimidad de Isabel como reina de Castilla y consolidó la unión con Aragón, un paso clave en la construcción de la monarquía hispánica.