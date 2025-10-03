Dos heridos tras salirse de la vía y quedar atrapados en su coche en Calzada de Tera

Una mujer de 35 años y un hombre de 46 han resultado heridos en la tarde de este viernes, 3 de octubre, en un accidente de tráfico en la provincia de Zamora.

Según informa el 112 Castilla y León, ha ocurrido sobre las 18:15 horas en el kilómetro 36 de la autovía A-52, en sentido Benavente, a la altura del término municipal de Calzada de Tera, donde un turismo se ha salido de la vía, dejando heridas y atrapadas a dos personas en el interior del coche.

El 112 Castilla y León ha recibido varias llamadas alertando de lo ocurrido, por lo que de inmediato ha dado aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, los Bomberos con base en Rionegro del Puente y dependientes de la Diputación provincial, y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Este, por su parte, ha enviado un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria del centro de salud de Camarazana de Tera.

Nada más llegar, los efectivos del Consorcio Provincial han procedido a la excarcelación de los ocupantes del vehículo en colaboración con los servicios sanitarios.

Los bomberos trabajando en el accidente de Calzada de Tera Diputación de Zamora

Finalmente, los dos heridos han sido trasladados al Hospital Comarcal de Benavente para su atención médica.