Dos heridos tras salirse de la vía y quedar atrapados en su coche en Calzada de Tera
La mujer, de 35 años, y el hombre, de 46, han sido trasladados al hospital de Benavente.
Una mujer de 35 años y un hombre de 46 han resultado heridos en la tarde de este viernes, 3 de octubre, en un accidente de tráfico en la provincia de Zamora.
Según informa el 112 Castilla y León, ha ocurrido sobre las 18:15 horas en el kilómetro 36 de la autovía A-52, en sentido Benavente, a la altura del término municipal de Calzada de Tera, donde un turismo se ha salido de la vía, dejando heridas y atrapadas a dos personas en el interior del coche.
El 112 Castilla y León ha recibido varias llamadas alertando de lo ocurrido, por lo que de inmediato ha dado aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, los Bomberos con base en Rionegro del Puente y dependientes de la Diputación provincial, y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl.
Este, por su parte, ha enviado un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria del centro de salud de Camarazana de Tera.
Nada más llegar, los efectivos del Consorcio Provincial han procedido a la excarcelación de los ocupantes del vehículo en colaboración con los servicios sanitarios.
Finalmente, los dos heridos han sido trasladados al Hospital Comarcal de Benavente para su atención médica.