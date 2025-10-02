La Diputación de Zamora destinará 7 millones a mejorar 240 kilómetros de caminos de la provincia

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; el diputado de Obras Municipales, Manuel Martín; y la diputada de Carreteras, Atilana Martínez

La Diputación de Zamora invertirá siete millones de euros para mejorar más de 240 kilómetros de caminos municipales con capa de rodadura bituminosa, según ha informado hoy el presidente Javier Faúndez.

La iniciativa forma parte del Plan Extraordinario de Inversiones, que ya contempla 5 millones de remanentes del presupuesto de 2025 y 2 millones adicionales para 2026.

Faúndez ha destacado que se cumple así el compromiso adquirido en el Consejo de Alcaldes y que muchos de estos caminos se utilizan como carreteras pese a que los ayuntamientos no disponen de recursos para su mantenimiento.

Para agilizar las actuaciones, la Diputación Provincial licitará un contrato de mantenimiento de firmes, evitando licitaciones individuales para cada camino. El servicio incluirá limpieza de cunetas, eliminación de blandones, renovación del firme con aglomerado en caliente y reposición de la señalización vertical.

Quedan excluidos de la convocatoria 18 caminos de tierra, los que han recibido actuaciones en los últimos diez años y aquellos cuya reparación corresponde a la Junta de Castilla y León, como el camino de Ferreras de Arriba a Otero de Bodas y el Camino del Lobo, incluido en el Plan de la Raya.

También se han descartado cinco caminos sin utilidad, siete con itinerarios alternativos y cuatro por desistimiento de los ayuntamientos, según ha precisado el presidente de la Diputación.

Los ayuntamientos beneficiarios deberán colocar un cartel informativo con el texto: 'Camino rural. Actuación financiada por la Diputación de Zamora', señalizar la limitación de tonelaje y asumir la conservación y mantenimiento una vez finalizadas las obras.

La resolución provisional se publicará la próxima semana en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), abriéndose un plazo de 10 días naturales para alegaciones. Posteriormente, la resolución definitiva se notificará a los ayuntamientos beneficiarios, que tendrán 20 días para aceptar expresamente la ayuda.

Faúndez ha concluido que la Diputación Provincial se compromete a que las 61 actuaciones seleccionadas se ejecuten en el bienio 2026/2027, garantizando la mejora de la red de caminos municipales y el acceso seguro de la población a estas vías.