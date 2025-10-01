Toro celebra su Fiesta de la Vendimia 2025 con tradición, vino y un viaje a la Edad Media

El Ayuntamiento de Toro ha presentado hoy el programa de la Fiesta de la Vendimia 2025, que se celebrará del 9 al 13 de octubre con un completo calendario de actividades culturales, enogastronómicas y festivas.

Entre las principales novedades destacan las justas y torneos medievales en la Plaza de Toros, y una cena al estilo de la época en el Palacio de los Condes de Requena.

El pregón correrá a cargo de José Amancio Moyano Muñoz, abogado y viticultor zamorano, expresidente del Consejo Regulador de la D.O. Toro y de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas.

El programa se abrirá el jueves 9 de octubre con el pregón a cargo del abogado y viticultor José Amancio Moyano en el Teatro Latorre, seguido del brindis oficial y la actuación de Molofolk.

Programa completo

Ese mismo día comenzará el Mercado Medieval en la plaza de San Agustín, con bufones, trovadores y espectáculos itinerantes. Dragones gigantes, faunos, druidas, bufones y trovadores llenarán las calles, mientras que la Plaza de San Agustín será escenario de espectáculos de fuego y conciertos nocturnos.

La cita medieval incorporará exhibiciones de cetrería, desfiles musicales, animaciones de calle y representaciones humorísticas con personajes como el 'Leproso y su rata Sífilis' o 'Perruseta y Ojaldrino', que aportarán un toque teatral y festivo.

El viernes por la noche tendrá lugar un gran desfile inaugural desde la Plaza de Toros hasta la Plaza Mayor con todas las compañías, acompañado del espectáculo del Gran Dragón.

Las justas y torneos medievales, organizados por Hípica Celta, se celebrarán el viernes, sábado y domingo en la Plaza de Toros con precios populares: 4 euros para adultos y 1 euro para niños. Estos espectáculos se completarán con conciertos de música antigua y pasacalles.

Entre las actuaciones destacan Gaeloc, Turdión, Grimorium y el grupo Mayalde, además del Festival Nacional de Folklore 'Ciudad de Toro', que reunirá a formaciones de Segovia, Madrid, Asturias y Zamora.

Junto a las novedades, se mantienen los actos más tradicionales. El sábado se celebrará el Certamen de Pintura Rápida, que repartirá premios de hasta 1.600 euros y estuches de vino. También habrá talleres de 'Wine Mixology' dedicados al vino medieval, catas populares y el XIV Concurso Comarcal de vinos caseros 'Premios Lagarejo'.

El domingo 12 de octubre llegará uno de los momentos más esperados: el desfile de carros engalanados con acompañamiento musical y de danzas tradicionales, que recorrerá las principales calles del centro histórico.

Tras el desfile se entregarán los premios de los concursos de vinos caseros y de las cestas. La jornada concluirá con el concierto del grupo Mayalde en la Plaza Mayor.

La programación se cerrará el lunes 13 con la Fuente del Vino y las vacas del pañuelo en la Plaza de Toros. Además, las casetas de vendimia en la plaza de San Francisco abrirán de forma ininterrumpida durante los cuatro días, ofreciendo gastronomía, vino y música hasta la madrugada.