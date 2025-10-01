Manuel Garrote reabrirá las puertas del merendero más famoso de Zamora: "Queremos abrirlo todo el año"

El Ayuntamiento de Zamora ha concedido la licitación para la explotación del merendero Los Pelambres a Manuel Garrote Franco. El hostelero y creador de contenido ha sido el ganador de la concesión del espacio de restauración, a los pies del río Duero, tras hacer la mejor oferta de todos.

Ahora, Manuel Garrote podrá explotar el famoso chiringuito, ubicado en la playa de Los Pelambres durante los próximos 10 años, ampliable a 20 más, con un canon anual de 41.000 euros al año, a pagar al Consistorio zamorano.

Según ha manifestado el hostelero a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, la firma del acuerdo aún no se ha hecho efectiva, puesto que el Ayuntamiento de Zamora aún no ha recibido la obra de reforma del espacio. Manuel espera que esto ocurra para el 6 de octubre, fecha dada por el Consistorio para el fin de las obras.

Tragsa ha estado efectuando la instalación de placas solares y mejora del aislamiento térmico de la envolvente del edificio, con un presupuesto de 143.000 euros. Tras esto, se iniciaba una reforma del interior del espacio, para que pudiera volver a tener uso y ser licitado de nuevo.

La reforma interior ha tenido un coste estimado de unos 50.000 euros, en labores de electricidad, fontanería y albañilería, para adaptar el merendero a la normativa actual.

Una vez esto finalice, Manuel se pondrá manos a la obra para abrir 'Los Pelambres de Garrote', que es como ha decidido nombrar al negocio. El hostelero desvela a este periódico que su intención es "abrirlo todo el año" y no solo en la época estival y de buen tiempo, como los gestores anteriores.

El creador de contenido se muestra ilusionado también de manera personal, puesto que "mi familia paterna es del barrio de San Frontis", con lo que espera recuperar al público del barrio, que antes eran asiduos al merendero.

Por lo demás, el pregonero de la Virgen de los Herreros 2025 espera que el Ayuntamiento de Zamora formalice el contrato lo antes posible y poner en marcha su proyecto, "con muchas más ideas".

Cabe recordar que Manuel Garrote y su familia ya habían gestionado el chiringuito de las piscinas municipales de Coreses, con la intención de sacar beneficios para abrir un hotel rural dedicado al Señor de los Anillos, en el mismo municipio: La Comarquita del Pan.