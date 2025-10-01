Fallece a los 91 años el sacerdote diocesano Miguel Herrero: "Una larga vida de entrega sacerdotal y pastoral"

Miguel Herrero García, sacerdote diocesano, ha fallecido este miércoles, 1 de octubre, en la Residencia Don Rufino de Villanueva del Campo, a los 91 años de edad y 66 de ministerio sacerdotal.

Herrero nació en San Miguel del Valle el 9 de mayo de 1934, fue ordenado presbítero el 14 de mayo de 1959. En sus primeros destinos fue nombrado coadjutor de la parroquia de Alcañices en junio de 1959.

En marzo de 1960, asumió también la atención pastoral en Matellanes. Posteriormente, cesó como coadjutor en Alcañices y fue encargado de Grisuela desde septiembre de 1961.

En octubre de 1969 fue designado ecónomo de Sanzoles, donde ejerció una parte fundamental de su ministerio. Entre 1981 y 1982 atendió la parroquia de Venialbo.

En junio de 1986 fue nombrado párroco de Sanzoles, cargo que desempeñó durante décadas, y en 1997 le encomendaron también la parroquia de Bamba.

Es licenciado en Derecho Canónico por la Universidad de Salamanca en 1972 y ha dedicado toda su vida al servicio de la diócesis y de las comunidades que le fueron encomendadas. En 2014 fue nombrado párroco emérito de Sanzoles.

"Miguel Herrero ha fallecido tras una larga vida de entrega sacerdotal y pastoral, recordado con afecto por sus parroquianos y compañeros presbíteros", afirma la Diócesis de Zamora.

Las exequias se celebrarán este jueves 2 de octubre, a las 11:30 horas, en la iglesia parroquial de San Miguel del Valle, su localidad natal.