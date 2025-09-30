Zamora se suma a la gran manifestación del mundo rural en Madrid: "La maltratada no puede ser la callada"

Zamora se suma a la gran manifestación convocada este domingo, 5 de octubre, en Madrid por la plataforma 'Salvemos el mundo rural agredido'. La Coordinadora Rural de Zamora ha confirmado su participación en la convocatoria, cuyo recorrido comenzará a las 12:00 horas en la Plaza de Carlos V (Atocha) y llegará a la plaza de Cibeles, donde tendrá lugar la lectura del manifiesto.

En la movilización tomarán parte más de 400 colectivos que han lanzado unidos una protesta dirigida directamente al Gobierno de España y a los gobiernos de las comunidades autónomas, a su juicio, "responsables de la situación que vive en la actualidad el mundo rural".

El manifiesto que leerán los convocantes al final de la manifestación del domingo hace un balance previo de "lo poco o nada que se ha avanzado desde que en 2019 la Revuelta de la España vaciada saliera a las calles de Madrid para protestar por el abandono institucional de los territorios despoblados".

"No se han adoptado medidas coherentes y efectivas que reviertan el proceso de pérdida de población, ni se han aprovechado los fondos de la Unión Europea para hacer frente al desequilibrio territorial y a las desigualdades del mundo rural", han denunciado.

La Coordinadora Rural de Zamora, al anunciar su participación en la convocatoria, ha subrayado la gran variedad de motivos que les han llevado a sumarse, en defensa de un medio rural zamorano que, a su juicio, se encuentra "abandonado".

La plataforma ha recordado que "sábado tras sábado se manifiestan los habitantes de Tábara y Sayago pidiendo una sanidad digna" y ha hecho hincapié en "la tierra quemada de Aliste, Tábara, Alba, Los Valles, La Carballeda, Sayago y Sanabria en la que nadie asume las consecuencias de la gestión forestal".

También ha denunciado que Sanabria "ve desaparecer las conexiones de alta velocidad que hemos pagado entre todos" y que Aliste y Alba "desesperan por una Nacional 122 que ningún gobierno se atreve a realizar".

"Zamora, donde Toro aguarda el destacamento militar de Montelareina que tan lentamente avanza. Zamora, donde Tierra del Pan, Tierra del Vino, Campos, Toro o Los Valles, se ven amenazadas por las macroplantas de biogás. Zamora la mal tratada, donde muchos vienen a sacar, pero nadie a dejar", han señalado.

La Coordinadora ha asegurado que, en Zamora, "las mismas administraciones que le niegan servicios e inversiones públicas fomentan macroproyectos que enriquecen a unos pocos a costa de esquilmar los recursos de una provincia que año tras año ve a sus jóvenes emigrar".

"Zamora la mal tratada por décadas de abandono. La ninguneada, la vaciada de personas, la vaciada de servicios e infraestructuras, la vaciada de recursos para ser llenada por macroparques solares y eólicos, de macroplantas de biogás, de macrogranjas, de plantas de hidrógeno verde que vaciarán nuestras reservas de agua", han señalado.

La plataforma ha asegurado que se manifestarán en Madrid el próximo domingo, 5 de octubre, "contra todo ese maltrato". "¿Necesitamos más motivos? ¡No! Acude a reivindicar, lucha por tu tierra. Zamora la mal tratada, no puede ser Zamora la callada", ha zanjado la Coordinadora.