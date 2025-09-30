Ifeza contará con un presupuesto de casi 693.000 euros en 2026 y apuesta por su modernización

El pleno que ha aprobado el presupuesto de Ifeza para 2026 Fotografía: Diputación de Zamora

Ifeza va a contar, el próximo ejercicio 2026, con un presupuesto que va a ascender hasta los 692.911 euros. Así lo ha aprobado hoy el pleno de la institución Ferial de Zamora presidida por el vicepresidente cuarto de la Diputación y también diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández Martínez.

Por entrar en cifras, el presupuesto que se ha aprobado este martes, se sustenta en las aportaciones de la Diputación de Zamora con un total de 532.665 euros, del Ayuntamiento de Zamora con 78.246 euros, de Caja Rural de Zamora con 25.000 y de la Cámara de Comercio que va a aportar 9.000 euros.

Plan de modernización

Antes de finalizar el presente año 2025, se habrán ejecutado en Ifeza obras de modernización sin precedentes, con una inversión de la Diputación de 1,6 millones de euros.

Esto ha permitido la pavimentación del parking; la climatización integral de la nave principal y salas de la primera planta mediante un sistema automatizado; la ampliación y mejora de la instalación eléctrica en interiores y exteriores; y la sustitución de lucernarios por modelos más eficientes y duraderos.

A estas actuaciones se han sumado las obras ejecutadas directamente por Ifeza, con una inversión de 120.500 euros: nuevas vías de evacuación exterior; arreglo y pintura del suelo de la nave de cristal; sustitución de las puertas de entrada de la nave de cristal por automáticas, y sustitución de las puertas de emergencia laterales.

Inversiones 2026

A comienzos del 2026 se acometerán nuevas actuaciones: instalación de placas solares para autoconsumo; puerta automática para la zona entre naves; insonorización del techo de la nave de cristal; y la instalación de telones para la nave de cristal.

Para el próximo ejercicio también se contempla la incorporación de fibra óptica para ambas naves, el pintado de la nave grande y de sus columnas, y la colocación de césped artificial en los jardines de IFEZA.

Creciente actividad ferial

En el ámbito de ferias y eventos, Ifeza consolidará en 2026 las nuevas citas estrenadas este año, como la CyL Game Show, la mayor feria internacional de videojuegos de Castilla y León, Expocaravancyl (feria de caravanas), el February Challenge-Nexo Throwdown Zamora (campeonato nacional de CrossFit) y el February Hip Hop.

Asimismo, el recinto acogerá la 11ª edición del Z-Live Rock Fest, además de las ferias anuales ya tradicionales: Meliza, Ecocultura, Feria del Stock, Feria del Vehículo de Ocasión, el Campeonato Ornitológico Asorcoz, los Premios Fundación Caja Rural y la feria "Muévete en IFEZA", organizada directamente por la Institución.

El primer semestre de 2026 se encuentra prácticamente completo, lo que refleja el creciente interés de promotores y organizadores y el impulso derivado de la renovación integral de las instalaciones.

Actividad sin interrupciones

A pesar de la magnitud de las obras acometidas, no se ha cancelado ningún evento en 2025 ni está previsto hacerlo en 2026.

La estricta coordinación entre la Diputación e IFEZA ha permitido compatibilizar la ejecución de los trabajos con la programación habitual de actividades.