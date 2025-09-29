Zamora exhibe su potencial cultural en Sevilla en busca de turismo internacional: "Llama la atención la oferta patrimonial"

El concejal de Turismo, Cristoph Strieder, está promocionando la ciudad de Zamora dentro de la 12ª CultourFair, feria de turismo de "alto standing", que se celebra en Sevilla del 28 al 30 de octubre, y en la que participan 50 compradores internacionales.

Durante la feria, el responsable municipal está manteniendo diferentes encuentros con profesionales de diferentes países para ofrecerles la posibilidad de que incluyan a Zamora entre su oferta turística.

Strieder ha destacado la importancia de “promover el turismo internacional, un sector en el que provoca mucho interés la oferta en turismo enológico y que poco a poco están descubriendo la oferta de la provincia”.

En este sentido, el concejal de Turismo ha destacado el interés de un Touroperador de Viena por dar a conocer la comunidad y, de forma especial, Zamora y la Ruta del Vino de Zamora.

Además, ha destacado que llama la atención la "oferta patrimonial que Zamora ofrece", con el peso cada vez más importante del Patrimonio Industrial, como aceñas y harineras y todo el complejo de las centrales hidroeléctricas y sus correspondientes poblados.

Strieder ha destacado que esta es “una oferta nueva y que puede significar un gran atractivo porque es un terreno desconocido”.