Caja Rural anuncia una "importante" campaña nacional para ayudar a Zamora y León tras los incendios

La Fundación Caja Rural de Zamora ha celebrado este viernes, 26 de septiembre, la vigésima octava edición de sus premios anuales en una gala que reunió a autoridades, representantes institucionales, empresariales y sociales, además de un numeroso público dentro y fuera del recinto ferial de Ifeza.

El acto ha sido el lugar elegido por la entidad para anunciar que llevarán a cabo una gran campaña nacional en apoyo a Zamora y León tras los devastadores incendios, que han afectado duramente a estas provincias el pasado verano.

García ha explicado que Caja Rural lanzará en los próximos días una "importante campaña de promoción nacional" en medios de comunicación.

Según ha explicado el director general de la entidad, estará "expresamente dirigida a las zonas afectadas" con el objetivo de concienciar a la sociedad española "de la grandeza de nuestra tierra" y ayudar a la recuperación económica y social.

Cipriano García enviaba también un apoyo muy especial a los vecinos perjudicados por los fuegos con un "cariñoso mensaje de fortaleza", asegurándolos que "no estáis solos".

Siete de cada diez hipotecas

La gala también ha servido para que el director general sacara pecho de los resultados de la entidad, con un crecimiento del volumen de negocio del 13,5% en 2024, hasta los 7.278 millones de euros, y la concesión de 992 millones de euros en crédito a empresas y particulares.

Cipriano García ha destacado que siete de cada diez hipotecas formalizadas en Zamora el pasado año fueron con Caja Rural, lo que considera una "demostración de compromiso y esfuerzo con la tierra".

En su intervención, el director general no ha dejado de lado su vena reivindicativa. Durante su discurso, García ha reclamado que se aceleren los proyectos estratégicos pendientes en la provincia como el campamento militar de Monte la Reina, la conversión en autovía de la N-122 o la implantación de empresas vinculadas a la energía limpia y la agroindustria.

Por otro lado, ha querido destacar como positivo el desarrollo del polígono de Monfarracinos, la ampliación del centro de transportes de Benavente y la futura celebración de Las Edades del Hombre, a punto de inaugurarse en Zamora.

Por su parte, el presidente de Caja Rural de Zamora, Nicanor Santos, abrió la gala con un recuerdo a los incendios que han marcado a la provincia tan brutalmente este verano.

Santos quiso dedicar su discurso a "la labor de los cuerpos de extinción, de los cuerpos de seguridad y, sobre todo, de los humildes y valientes voluntarios zamoranos".

Además, el presidente de la entidad pidió un aplauso para todos los zamoranos por ser "el símbolo de la resistencia y la tenacidad".

Para finalizar, el presidente de la entidad aseguró que la Fundación Caja Rural es hoy "una realidad viva y activa al lado de multitud de proyectos e ilusiones", con una especial atención "a los más frágiles y a quienes más lo necesitan". Y quiso recordar que el trabajo de la Caja Rural se orienta al presente y futuro de las familias y empresas de Zamora y León.

Premiados

Tras esto llegó el momento de los premiados de esta edición 2025. La Asociación para la Promoción y Estudio de la Capa Alistana recibió el Premio Cultural. Sobre ellos, Cipriano García destacó que "desde 2013 han conseguido preservar y difundir nuestra capa tradicional alistana, manteniendo viva esta seña de identidad cultural de manera incansable".

Además, el director general de la entidad les felicitó por acumular más de 240 socios, que "son la bandera del esfuerzo para que las nuevas generaciones conozcan y valoren nuestra tradición".

El galardón Mundo Rural fue para los Pendones de Fariza y Argañín. El director general subrayó que "son arraigo y siglos de historia, fiesta popular declarada de interés turístico regional que une, no solo a los ocho pueblos vecinos, sino a toda la provincia".

Cipriano García añadió que "su capacidad para unir generaciones de sayagueses es un ejemplo del patrimonio cultural e inmaterial de Zamora".

El Banco de Alimentos de Zamora obtuvo el Premio Valores Humanos. García explicó que se trata de "un grupo de mujeres y hombres, voluntarios, comprometidos con la garantía de una alimentación digna a las personas en situación de vulnerabilidad".

Además, quiso destacar que son "un ejemplo de solidaridad y humanidad, valores que caracterizan a nuestra sociedad zamorana".

En el ámbito deportivo, el reconocimiento recayó en Gerardo Hernández de Luz. El director de Caja Rural de Zamora aseguró que "hablar de Gerardo es hablar de amor a tu tierra".

Cipriano García lo definió como "uno de los nombres propios del deporte zamorano de los últimos 50 años, empresario de reconocido prestigio y amigo de todos, que ha llevado su deporte del alma, el baloncesto, a las más altas cotas de la historia local".

El premio a la Zamorana Ilustre fue para la periodista y analista política Lucía Méndez. El director de la Caja recordó que "su gran trayectoria profesional de ámbito nacional, su recorrido y sus contribuciones la han convertido en una de las voces más influyentes del periodismo español".

Además, la describió como "una sanabresa tenaz que se ha ganado por méritos propios el reconocimiento de toda la sociedad".

La Guardia Civil recibió la distinción especial como Zamorano del Año, con motivo de su 180 aniversario. García explicó que el galardón se dirige "a los más de 82.000 agentes, cuya labor de protección ciudadana, cercanía y vocación de servicio la convierten en una institución clave en nuestra sociedad".

Finalmente, Cipriano García agradeció al Instituto Armado que "estéis todos los días a nuestro lado, sois un referente y una institución profundamente valorada y respetada por todos".

Apoyo institucional unánime

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, envió un mensaje en vídeo al no poder asistir al acto.

En él, Mañueco destacó "la gran labor dinamizadora que realiza Caja Rural y estos premios que reconocen a personas e instituciones que honran, elevan y enriquecen a toda Zamora".

Además, el presidente de la Junta felicitó a todos los galardonados, a quienes definió como "el reflejo del talento, la tenacidad y el futuro esperanzador de nuestra tierra".

La gala contó con el respaldo de las principales instituciones de la provincia y de la Comunidad. El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, definió el acto como "un evento clásico" y destacó la labor de Caja Rural, que "merece todo el apoyo de las instituciones y de la sociedad".

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, subrayó la vinculación de la entidad con la provincia. "Caja Rural representa Zamora, es una empresa que todos sentimos muy nuestra", afirmó, pidiendo además que "aunque sigan creciendo no se olviden de nosotros".

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, incidió en el carácter de los galardones, que "históricamente se distribuyen bien" entre todos los sectores, con un reconocimiento que "hace de esta ciudad y de esta provincia algo mejor".

También intervino el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, quien calificó a Caja Rural como "una entidad muy volcada con la provincia", destacando que "revertir buena parte de sus beneficios en la tierra es loable".

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, agradeció la invitación y señaló la "importancia de la colaboración de Caja Rural con el tejido productivo, con la financiación y con las empresas de Castilla y León".

Por su parte, el presidente de la entidad, Nicanor Santos, cerró agradeciendo "el apoyo de las autoridades que cada año arropan la celebración", así como la asistencia de un público fiel que convierte los premios en una cita ineludible.

Una fiesta para todos los zamoranos

Tras el acto de entrega de premios, la jornada continuó en el recinto con el gran evento musical organizado por la Fundación para todos los zamoranos. Tras la sorpresiva cancelación de la actuación de Rahpael, por una gripe, la noche comenzó con la sesión de discoteca ochentera a las 21.30 horas.

A continuación llegó el momento de las mejores versiones del pop/rock español con La Poptelera, para finalizar la noche con la macrodiscoteca Renovation Experience, que animó el recinto hasta el cierre bien entrada la madrugada.

Así, la Fundación Caja Rural de Zamora volvió a convertir esta cita anual en el encuentro social por excelencia de la provincia. Siempre con un marcado tono de compromiso hacia el futuro de Zamora y queriendo ofrecer a los zamoranos una fiesta "para todos".