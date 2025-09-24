La Diputación y la Diócesis de Zamora unen fuerzas para conservar y reparar varios templos de la provincia

La Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora ha aprobado este miércoles un convenio para la conservación y reparación de iglesias de la provincia pertenecientes a la Diócesis de Zamora durante los años 2025 y 2026, con un importe total de 299.743 euros.

La financiación se reparte entre las dos instituciones. La Diputación aportará 166.000 euros y el Obispado de Zamora destinará 133.743 euros, con cargo a las anualidades de 2025 y 2026.

Los templos beneficiados serán las iglesias de Fradellos de Aliste, Revellinos de Campos y Valer de Aliste. La selección de estas actuaciones se ha hecho siguiendo criterios de gravedad, urgencia y necesidad de intervención, según apunta la Institución Provincial en un comunicado.

Además, la Diputación de Zamora ha dado el visto bueno al convenio con la Asociación para la Promoción y el Estudio de la Capa Alistana. Este acuerdo regula la subvención nominativa de 2025, dotada con una aportación de 4.500 euros.

La finalidad es apoyar la promoción de esta prenda tradicional a través de actividades culturales y de divulgación como el Día de la Exaltación de la Capa, pasacalles, muestras de folclore, desfiles, animaciones y materiales de difusión.

El tercer convenio aprobado se suscribe con la Agrupación Castellano y Leonesa de Bolívar, en Argentina.

La institución provincial destinará 3.000 euros en el ejercicio 2025 para apoyar las actividades sociales, culturales y de promoción de la provincia de Zamora que desarrolla esta agrupación en el exterior.

El acuerdo busca reforzar los lazos con la comunidad zamorana emigrada y difundir a nivel internacional la identidad, los recursos culturales, turísticos y gastronómicos de la provincia.

Con estos tres convenios, la Diputación de Zamora asegura en un comunicado que quiere mostrar su compromiso con la conservación del patrimonio histórico, el fomento de la cultura y la tradición popular, y el respaldo a la emigración zamorana en el exterior.

Según la institución, se trata de "ejes fundamentales de la acción de gobierno para fortalecer la identidad provincial y promover el desarrollo social y cultural en el territorio".