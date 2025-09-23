Zamora, polo tecnológico en cuidados con proyectos como andadores inteligentes y duchas automatizadas

La ciudad de Zamora acoge el Foro Nacional 'Innovación saludable: ciencia, tecnología y personas', organizado por los centros tecnológicos Cartif e ITCL.

El encuentro reúne a expertos regionales y nacionales para debatir sobre inteligencia artificial, robótica, biotecnología y soluciones digitales aplicadas a la salud y al cuidado de las personas.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha inaugurado este foro que se centra en los cuidados sociosanitarios y en la atención a las personas mayores.

Isabel Blanco durante la mesa inicial del Foro Nacional 'Innovación saludable: ciencia, tecnología y personas'

Aquí, Blanco ha explicado que Castilla y León es "referente a nivel tecnológico, a nivel innovador, no solamente porque lo digamos nosotros sino porque lo dicen las cifras".

La Consejera también ha destacado que la Comunidad es la quinta en el índice de instalación nacional de la Unión Europea y la que más ha crecido en el periodo 2018-2025.

Por ello, ha recalcado que desde la Junta existe un compromiso "en seguir avanzando en la transformación digital" para mejorar la vida de las personas.

Entre los proyectos impulsados por la administración autonómica, la consejera citó Conecta4, con una inversión de 7,5 millones de euros que desde 2017 ha apoyado la digitalización de más de mil empresas a través de unas 400 actuaciones.

La consejera también ha explicado que Castilla y León es la sexta comunidad con mayor esperanza de vida de la Unión Europea y la tercera de España. Por ello, Blanco ha defendido la necesidad de vincular la innovación y las nuevas tecnologías al envejecimiento activo y a los cuidados.

Zamora, lugar de referencia

En este marco, Zamora se sitúa como polo de referencia en innovación tecnológica sociosanitaria. Blanco recordó la feria Fitecu, que celebrará su próxima edición en 2027 en la capital zamorana.

La consejera también ha avanzado los progresos del HUB tecnológico de La Aldehuela, donde ya se materializan proyectos como andadores inteligentes, camas adaptadas o duchas automatizadas.

Estos productos llegan tanto a residencias de la Junta como a usuarios a través de programas de préstamo tecnológico como 'A gusto en casa" o 'Integro'. Blanco ha destacado, además, la expansión de la teleasistencia avanzada, que ya supera los 58.000 usuarios en la Comunidad.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco

El sistema incorpora sensores, robótica, inteligencia artificial y seguimiento proactivo para prevenir situaciones de soledad o problemas de salud mental.

"El futuro que nos espera implicará una mayor dedicación a los cuidados"

El foro ha contado también con la intervención de Sergio Sanz, subdirector de Cartif, quien ha explicado que su centro desarrolla productos tecnológicos para favorecer la vida independiente, como andadores inteligentes o inodoros adaptados.

"El futuro que nos espera implicará una mayor dedicación a los cuidados, y por ahí vamos a trabajar, con robótica, domótica e inteligencia artificial", ha señalado.

Sanz ha precisado que los andadores inteligentes tienen un coste superior a los convencionales, pero "los beneficios que ofrecen al usuario se multiplican mucho más que ese por dos y medio o por tres".

Así que Cartif ya trabaja en la comercialización de estos dispositivos, con solicitudes de información en curso y una plataforma digital para la venta.

El representante de Cartif destacó la importancia de testar estos productos en residencias y con usuarios concretos antes de su despliegue general.

Finalmente, Sergio Sanz ha subrayado que se trata de "un proceso complejo por el carácter sanitario de los equipos", pero confía en que pronto puedan estar disponibles para cualquier persona interesada.