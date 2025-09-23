El vuelco de un camión obliga a cortar la A-62 en Castrillo de la Guareña

El vuelco de un camión ocurrido durante la pasada noche en la A-62, a la altura de la localidad zamorana de Castrillo de la Guareña, mantiene cortada la vía desde el kilómetro 195 hasta el 203 en sentido Portugal.

El corte, según informa la Dirección General de Tráfico, mantiene toda la vía cerrada al tráfico en sentido creciente de la kilometración. Por esta razón, se ha habilitado un desvío entre Castrillo de la Guareña y Cañizal.

Según informan fuentes del 112, el accidente del camión ha tenido lugar a las 22:01 horas de este lunes, 22 de septiembre. En principio, los alertantes indicaban que el conductor estaba herido y atrapado en la cabina del conductor.

El 112 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a los Bomberos de Toro y a Emergencias Sanitarias- Sacyl, desde donde enviaron una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Pedrosillo el Ralo.

Finalmente, a la llegada de los servicios de emergencia, el herido estaba fuera del camión. Se trataba de un hombre de 27 años, a quien le dieron el alta en el lugar.