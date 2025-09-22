Caja Rural desvela el horario y las condiciones para disfrutar del concierto de Raphael en Zamora

Zamora se prepara para una gran cita musical este viernes 26 de septiembre en el recinto ferial de Ifeza. La Fundación Caja Rural celebra su gran evento anual con el esperado concierto de Raphael, La Poptelera y la macrodiscoteca Renovation Experience.

Los conciertos serán gratuitos y no se necesita invitación, el acceso será libre hasta completar aforo.

La apertura de puertas tendrá lugar a las 21:00 horas. La Poptelera iniciará el programa con su actuación de 21:30 a 22:45 horas.

Raphael subirá al escenario a las 23:00 horas y ofrecerá su espectáculo hasta las 00:30 horas. A continuación, Ricky Galende ofrecerá un especial de música de los años 80 hasta la 01:15 horas. Desde esa hora y hasta el cierre, la noche continuará con la macrodiscoteca Renovation Experience.

Para facilitar la llegada del público, la organización habilitará un parking gratuito junto al recinto, con capacidad para 2.000 vehículos desde las 20:00 horas. Esta medida se ha puesto en marcha con la colaboración de la Diputación de Zamora.

También se ofrecerá un servicio de autobuses gratuito en coordinación con el Ayuntamiento, desde la calle Leopoldo Alas Clarín, que funcionarán de 20:30 a 06:00 horas con viajes de ida y vuelta frecuentes.

Ifeza contará además con foodtrucks y servicio de bar para dar cobertura al público asistente. Desde la organización recuerdan que habrá estrictas normas de acceso.

Estará prohibido introducir vidrio, botes, cubiertos metálicos, comida, tuppers, neveras y bebidas en termos. Sólo se permitirá el acceso con botellas de agua de plástico sin tapón de 50 centilitros.

Igualmente queda vetada la entrada con material pirotécnico, armas, objetos peligrosos como cascos, palos o bastones, así como símbolos que inciten a la violencia, racismo o xenofobia.

No podrán acceder quienes presenten síntomas de embriaguez o consumo de drogas. La organización subraya que cualquier persona que altere el desarrollo del espectáculo o cause desperfectos podrá ser expulsada del recinto.

La Fundación Caja Rural señala que el personal de seguridad estará facultado para adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del público y el buen desarrollo del evento. También podrán requerir la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si fuera necesario.