La Diputación de Zamora renueva el alumbrado de varios pueblos de la provincia: "Contribuye al ahorro"

La Diputación de Zamora ha adjudicado el Proyecto Integral de Renovación de las Instalaciones de Alumbrado Público en municipios de la provincia de la zona 4.

La inversión total es de 1.483.633,28 euros, financiada a través del Programa DUS 5000, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Tras un proceso de licitación en el que concurrieron once empresas, el proyecto se ha distribuido en ocho lotes de actuación que permitirán modernizar el alumbrado en distintos municipios de la provincia.

Las adjudicaciones, con los respectivos lotes son: lote 1 en Valdescorriel para Sistélec Iván S.L. por 140.086,54 euros. Lote 2 en Arcos de la Polvorosa para Sitelec Global de Servicios y Obras S.L. por 148.676,20 euros.

Lote 3 en San Cebrián de Castro para Aceinsa Salamanca S.A. por 174.681,91 euros. Lote 4 en Santovenia del Esla para Electromontajes Maye S.L. por 129.353,49 euros.

El lote 5 en Villanázar para Electromontajes Maye S.L. por 152.887,10 euros. El lote 6 en Manganeses de la Polvorosa para Sistélec Iván S.L. por 161.326,00 euros.

Lote 9 en Arquillinos para Electrotecnia Monrabal S.L.U. por 139.964,58 euros. Lote 10 en Cañizo para Electrotecnia Monrabal S.L.U. por 137.413,65 euros.

El lote 11 en Friera de Valverde para Sitelec Global de Servicios y Obras S.L. – 174.398,00 euros.

Y el lote 12 en Santa Clara de Avedillo para Sitelec Global de Servicios y Obras S.L. por 125.846,81 €

El proyecto, financiado con cargo al Real Decreto 692/2021, tiene como objetivo la sustitución de luminarias y sistemas de alumbrado por otros más eficientes y sostenibles, lo que permitirá un ahorro energético significativo, la reducción de emisiones de CO₂ y la mejora de la calidad de vida en los pueblos beneficiados.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, subraya que "este tipo de proyectos demuestran el compromiso de la Diputación con los municipios más pequeños, que gracias a estas inversiones pueden acceder a instalaciones modernas y sostenibles, contribuyendo además a la lucha contra el cambio climático y al ahorro económico de sus ayuntamientos".

Programa en Zamora

El Programa DUS 5000, coordinado por la Diputación de Zamora y financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), contempla en la provincia una inversión global de más de 9 millones de euros.

En total, el programa permitirá: la renovación de más de 11.500 puntos de luz en 44 municipios de la provincia. La instalación de 1.287 nuevos puntos de luz en zonas con déficits de iluminación. La puesta en marcha de 222 cuadros eléctricos con tecnología de telegestión.

Estas actuaciones supondrán un ahorro energético medio superior al 50% para los municipios beneficiarios, contribuyendo al mismo tiempo a la sostenibilidad, el ahorro económico y la mejora de los servicios públicos en el medio rural.