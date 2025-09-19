La Carrera de la Guardia Civil de Zamora sueña con superar los 4.000 inscritos y poder recaudar más de 30.000 euros

Zamora se prepara para celebrar uno de los eventos solidarios más importantes de la ciudad. Y es que el próximo domingo 28 de septiembre tendrá lugar la XIV Carrera Guardia Civil.

Un evento que, según el comandante de la Guardia Civil de Zamora, Jesús Tejada, "se ha convertido en un evento imprescindible en el calendario deportivo y social de Zamora".

La prueba mantiene su carácter familiar y festivo, y permite participar corriendo, andando, en patines e incluso en bicicleta.

El recorrido será similar al de ediciones anteriores, con casi cinco kilómetros que atravesarán puntos emblemáticos del casco histórico. La salida se realizará en la avenida Príncipe de Asturias, a la altura de la plaza de la Marina, y la meta quedará situada en el paseo central de la misma avenida.

Los participantes pasarán por la Plaza Mayor, la Catedral de Zamora y el patio de la Comandancia de la Guardia Civil, entrando y saliendo por calles como San Torcuato y Santa Clara.

Aunque sí se han realizado pequeños cambios por obras en algunas calles, adaptando la salida o el paso por determinados tramos, siempre manteniendo la esencia del recorrido céntrico y la animación para los espectadores.

Superar los 4.000 inscritos

Hasta la fecha, más de 3.700 personas se han inscrito, y la organización confía en superar los 4.000 participantes el día de la carrera, según ha detallado Raúl Vara, organizador de la carrera y sargento primero de la Comandancia.

Los precios de inscripción se mantienen en 8 euros para los corredores y 7 euros para andarines o patinadores. Además, se venderán participaciones de lotería a 5 euros, y las inscripciones se podrán realizar en la caseta habilitada hasta el 27 de septiembre, en la sede de la asociación 'Corriendo con el Corazón por Hugo' y en el 'Supermercado Sandra' de Burganes de Valverde.

Se entregarán un total de 104 galardones, incluidos dorsales de élite destinados a niños con enfermedades poco frecuentes, así como premios para corredores con discapacidad.

Además, el dorsal número 1 de esta carrera tiene un significado muy especial, ya que está reservado para Hugo Vara, hijo de Raúl Vara y origen de esta iniciativa, que falleció hace años a causa de una enfermedad rara.

La carrera contará con animación musical en directo, incluida la banda de guerra en la plaza de Sagasta, y regalos para los niños participantes, proporcionados por la Fundación Caja Rural y McDonald's.

Un evento 100% solidario

Cabe recordar que todo lo recaudado en esta importante carrera se destina a la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder), que lo utiliza íntegramente para proyectos de investigación, mejora de tratamientos y diagnósticos.

Desde su primera edición en 2015, la carrera ha financiado becas de investigación que comenzaron con dos de 10.000 euros cada una, y en la última convocatoria, celebrada en octubre de 2024, Feder ha invertido 550.000 euros en estas becas.

Para esta edición, la organización ya ha recaudado más de 25.000 euros y espera superar los 30.000 euros, tal y como ha apuntado Raúl Vara.

El acto de presentación ha contado con la presencia del subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, quien destacó la importancia del evento para la Guardia Civil y la ciudad, y agradeció la generosidad de la asociación organizadora.

También intervinieron Emilio Fernández, diputado de Desarrollo Económico, y Manuel Alexander Alonso, concejal de Deportes del Ayuntamiento, quienes resaltaron la labor altruista de los organizadores y la creciente implicación de los zamoranos.

Por su parte, Laura Huertos, de la Fundación Caja Rural de Zamora, aseguró que la entidad se siente "encantada de colaborar un año más en esta carrera tan querida por todos los zamoranos", mientras que la empresa Tecozam destacó la importancia de participar en iniciativas solidarias y deportivas.

Por su parte, Raúl Vara recordó que el éxito de la prueba depende de la colaboración de instituciones, patrocinadores y voluntarios, y animó a todos los ciudadanos a disfrutar de la jornada familiar y deportiva.