Carlos Hernández, el vendedor de la ONCE que ha repartido 710.000 euros en Zamora: "Dos son clientes habituales"

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE del lunes, 15 de septiembre, ha dejado en Zamora un total de 710.000 euros en premios. La fortuna ha llegado a través de siete cupones, uno de ellos agraciado con los 500.000 euros del premio mayor y otros seis premiados con 35.000 euros cada uno.

Carlos Hernández, vendedor de la ONCE, ha sido la mano que ha repartido la suerte desde su quiosco situado en la plaza de la Constitución.

"Para mí es el primero", comenta sobre un premio de tal magnitud. El vendedor lleva 26 años en la ONCE y nunca había repartido tanto dinero como en estos siete cupones premiados, de los cuales dos se vendieron a través del TPV y cinco eran preimpresos.

Carlos Hernández lleva dos años en este puesto, aunque previamente estuvo 24 años en Sayago. En la comarca sí había dado algún pellizco importante "de cuatro cifras", pero nunca nada así.

Sobre el afortunado que se ha llevado más de medio millón de euros no sabe nada, pero de los dos premios más modestos sabe que "son clientes habituales", que ya han venido a darle las gracias por venderles el boleto premiado.

El cupón de ese día estaba dedicado a la joyería artesanal andaluza y, además de en Zamora, ha dejado premios en distintas comunidades como Andalucía, Canarias, Cataluña, Euskadi y Región de Murcia.

Sobre el impacto de repartir un premio tan grande, Carlos reconoce "es una ilusión muy grande tanto para la gente como para mí". Y explica que desde que se ha sabido el gran premio "ya empieza a venir más gente y vender un poquito más".

Carlos no quiere agradecimientos ni regalos a cambio de su trabajo, solo "darlo" muchas veces más y seguir "haciendo feliz a la gente".