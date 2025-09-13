Un millar de zamoranos exigen la dimisión de Mañueco tras los incendios: "Zamora arde, la Junta responsable"

Un millar de personas han exigido este sábado en Zamora la dimisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su gestión de los devastadores incendios de este verano.

Los fuegos han arrasado más de 180.000 hectáreas en la Comunidad, de las que 50.000 han ardido en la provincia zamorana. “Zamora arde, la Junta responsable”, han coreado los asistentes.

La concentración ha sido convocada por la asociación ‘La Culebra no se calla’, que ha leído un manifiesto en el que ha exigido que se investigue lo sucedido este verano “y se asuman responsabilidades”, y una reunión “inmediata” con los responsables de las administraciones.

Ese encuentro iría destinado a que los responsables públicos explicasen “los planes para compensar la desgracia sufrida” y ayudas “reales, rápidas y también retroactivas para los afectados por los incendios de 2022”.

También han reclamado una ampliación del operativo contra incendios “todo el año”, una mejora de las condiciones laborales y de los medios de trabajo de los bomberos forestales de Castilla y León, un Plan de Recuperación basado en inversiones “reales” en equipo y profesionales.

Y han exigido la creación de un Centro de Recuperación Forestal en la zona afectada, la dotación de unidades ELIF o BRIF en la base aérea de Vivinera y un plan “serio y con presupuesto” de lucha contra la despoblación que “apoye al sector primario y al resto de personas y profesionales que viven en los pueblos”.