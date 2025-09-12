Las OPAs ponen los deberes a Mañueco para evitar incendios: cortafuegos naturales, desbroces y “dar voz al campo"

El presidente de la Junta mantiene un encuentro con las organizaciones agrarias y Urcacyl L. Pérez ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se reunió este viernes con las organizaciones agrarias de la Comunidad y con la Unión Regional de Cooperativas (Urcacyl), en un encuentro en el que también ha participado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral.

La cita, centrada en buscar soluciones de futuro tras los devastadores incendios de este verano, ha servido para acordar una batería de propuestas encaminadas a minimizar riesgos y fortalecer el medio rural.

González Corral ha recordado que desde que comenzaron los fuegos la Junta ha celebrado varias reuniones con el sector.

Además ha puesto en marcha medidas urgentes, como el suministro de 5,8 millones de kilos de alimento para más de 60.000 cabezas de ganado, ayudas directas de 5.500 euros para agricultores y líneas específicas para vallados y cercados que se publicarán la próxima semana.

Sin embargo, subrayó que el objetivo de la reunión de hoy era mirar más allá de la emergencia inmediata: “Hemos hablado de cómo trabajar unidos para que en el futuro los daños sean menores. Queremos construir desde el diálogo y la escucha activa a la gente del territorio”.

Entre las medidas propuestas destacan la creación de balsas de agua para garantizar el abastecimiento al ganado y contar con reservas que faciliten la lucha contra el fuego en verano.

La concentración parcelaria en las zonas afectadas, con el fin de reorganizar el territorio y mejorar su gestión. Planes de reforestación con especies como castaños y nogales, en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente.

Simplificación administrativa y normativa, para agilizar permisos y trámites relacionados con la gestión forestal, desbroces y quemas controladas.

Y el refuerzo de cortafuegos naturales, mediante la limpieza de cauces y regueras, así como el desbroce eficaz de pastos, ejecutado por profesionales del territorio.

Deberes para la administración

Las organizaciones agrarias coincidieron en reclamar un cambio profundo en la gestión del campo. Donaciano Dujo, presidente de Asaja Castilla y León, pidió una ordenación “sensata” de los montes y criticó las “políticas absurdas” que, a su juicio, han limitado la labor de agricultores y ganaderos en la prevención de incendios.

“Hace falta dar voz a quienes cuidan el territorio y permitirles ser pieza clave en la limpieza y el mantenimiento de los montes”, apuntó.

En la misma línea, el presidente de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, defendió la necesidad de “unidades de gestión más amplias, desbroces eficaces y cortafuegos adaptados a cada zona”, además de un mayor presupuesto para estas actuaciones, teniendo en cuenta “el cambio climático galopante”.

Por su parte, Lorenzo Rivera, de UPA-COAG, destacó la urgencia de modernizar la Ley de Montes, impulsar políticas de repoblación y abordar con visión europea la prevención de incendios: “No es un problema exclusivo de Castilla y León, es un reto internacional que exige planes ambiciosos y recursos del siglo XXI”.

El presidente de Urcacyl, Fernando Antúnez García, valoró la rapidez en la puesta en marcha de las primeras ayudas y ofreció la colaboración del sector cooperativo para los próximos pasos.

Todos los participantes coincidieron en la necesidad de que las mesas de trabajo abiertas en estos días sean permanentes, con el fin de avanzar en un nuevo modelo de gestión del medio rural que combine prevención, sostenibilidad y apoyo al sector primario.